Brian May, astrofisikaria eta Queen gitarrista, NASAri laguntzen dio Bennu asteroidea mapeatzen

Brian May, Queen taldeko gitarra-jotzaile mitikoak, NASAren misioan lagundu du Bennu asteroidearen lagin bat mapatzeko eta berreskuratzeko. May, astrofisikan doktore titulua duena, Claudia Manzoni zientzialariarekin lankidetzan aritu zen espazioko misioen 3D irudi errealistak sortzeko. Irudi hauek erabiliz, Mayk Bennu mapatzen lagundu zuen eta lagina bildu zuen OSIRIS-REx zundarako lurreratzeko gune seguru bat aurkitzen lagundu zuen.

Elkarlana Mayek estereoak —OSIRIS-REx misioaren irudiekin egindako 3D irudiak— bidali zizkion Dante Lauretta misioko zuzendariari hasi zen. Lauretta txundituta geratu zen estereoen kalitatearekin eta laginaren lurreratzeko gune bat kokatzeko ahalmena aitortu zuen. May, Manzoni, Lauretta eta beste batzuek elkarrekin lan egin zuten proiektuan, eta "Bennu 3-D, Asteroidearen anatomia" liburua sortu zen.

Hau ez da Mayk NASArekin duen lehen parte hartzea. 2015ean, kolaboratzaile zientifiko gisa aritu zen Pluton esploratzen zuen New Horizons misioan. May ezaguna da astrofisikan egindako ekarpenengatik ez ezik, Queen-en arrakasta askoren atzean dagoen kantagile gisa ere ezaguna da, besteak beste, "We Will Rock You" eta "I Want It All".

Mayek espaziorako eta zientziarako duen grina nabaria da NASAren misioetan izan duen zeregin aktiboan. Bere esperientziak eta sormenak astrofisikari eta gitarrista gisa eragina izaten jarraitzen dute eremuan.

