Klima-aldaketak saguzarren aparteko bizi-iraupena mehatxatzen du, ikerketaren arabera

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek iradokitzen du saguzarren bizi-iraupen nabarmenak arriskuan egon daitezkeela tenperatura globalaren igoeraren ondorioz. University College Dublineko eta Bristoleko Unibertsitateko zientzialariek egindako ikerketak ferra-saguzar basati handien talde baten hibernazio-zikloan zentratu zen.

Ikertzaileek aurkitu zuten saguzarren hibernazio garaian eguraldiaren gorabeherek beren bizitza luzearen ardura duen mekanismo molekularrari eragiten ziola. Telomeroak, kromosomen muturrak babesten dituzten DNA zatiak, laburtzen dira zelula banatzen den bakoitzean. Laburtze prozesu hau zahartzearekin eta zahartzearekin lotutako gaixotasunekin lotzen da.

Ikerketaren arabera, baldintza beroagoengatik hibernaziotik maizago ateratzen ziren saguzarrak telomero nabarmen laburragoak zituzten aurreko neguekin alderatuta, tenperatura hotzagoekin alderatuta. Dublingo University Collegeko Emma Teeling irakasleak aurkikuntza hauen inguruan kezkatuta agertu da, eta esan du aurreikusitako tenperatura globalaren igoerak saguzar basatien hibernazioaren ondorio onuragarriak muga ditzakeela.

Megan Power doktoreak, ikerketaren egile nagusiak, 200 ferra-saguzar basati baino gehiagoren jarraipena egin zuen hiru neguan zehar, hibernazioak telomeroetan dituen ondorioak aztertzeko. Ikerketak agerian utzi zuen hibernazioak gaztetze modu gisa jokatzen duela, telomeroak hibernazio garaian laburtu beharrean luzatzen direla. Luzapen hau telomerasaren entzimaren adierazpenaren ondoriozkoa da, eta horrek DNA telomerikoa kalterik eragin gabe erreplikatzea ahalbidetzen du.

Ikerketaren aurkikuntzak klima-baldintza aldatzeak saguzarren iraupen luzeko izaeran izan ditzakeen ondorioak azpimarratzen ditu. Bizitza luzea eta ugalketa-abiadura motela duten espezieak, saguzarrak adibidez, bereziki zaurgarriak dira ingurumen-aldaketekiko. Ikertzaileek klima-aldaketa azkarrean saguzarrei nola eragiten dieten eta nola moldatzen diren ulertzearen garrantzia azpimarratzen dute.

Ikerketa gehiago behar dira telomerasak hibernazioan telomeroen hedapenean duen eginkizuna aztertzeko. Azterketak klima-aldaketak saguzar-populazioen ekologian eta biziraupenean duen eragina nabarmentzen du, izaki aparteko hauek babesteko ikerketa eta kontserbazio-ahaleginak jarraitzeko beharra azpimarratuz.

Iturria:

- Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics in a shifting climate: insights from wild great horseshoe bats, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

