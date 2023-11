Estatua berria inauguratu dute Nossal High School-en bertako kondaira omentzeko

By

Berwickeko Nossal High School-ek duela gutxi tamaina errealeko brontzezko estatua deigarri bat erakutsi du Sir Gustav Nossal AC estimatuaren omenez. Gillie eta Marc nazioartean ospe handiko eskultoreek egina, estatua bikain honek Sir Nossal-en lorpen zientifiko nabarmenei, eskolari egindako ekarpen eskerga eta bere izaera hurbileko eta atsegina omendu ditu.

Azaroaren 20an, eskola komunitatea bildu zen estatuaren inaugurazio handiaren lekuko izateko, Sir Nossal-en ondare iraunkorra gogoratuz. John Inns doktoreak, eskola-kontseiluko presidenteak, pozarren adierazi zuen estatua bizia hartzen ikusteaz, hainbat urtez plangintza eta prestaketa zainduaren ostean, 2019an hasi zen eskolaren 10 urteurrenarekin bat egiteko helburuarekin. 2020.

Nossal High School-eko zuzendariak, Roger Pagek, estatuaren garrantziari buruzko gogoetak partekatu zituen. Sir Nossal-ek eskola-komunitatean duen zeregin integrala nabarmenduz, Pagek bere itxaropena adierazi zuen estatua haien loturari omenaldi egokia izango zela. Gainera, azpimarratu zuen Sir Nossal-ek maiz bisitatzen zuela eskola, ikasleekin, langileekin eta bisitariekin elkarreragiteko denbora hartuz. Elkarreragin kuttun honen ikur gisa, eserita dagoen Sir Nossal baten brontzezko estatua nabarmen jarriko da ikastetxeko sarreran.

Bertako aitortzaz haratago, Sir Gustav Nossal nazio eta nazioartean ospe handiko pertsonaia da. 2000. urtean Urteko Australiarra Saritua, Sir Nossal-ek arrasto ezabaezina utzi du Australiako zein mundu mailako komunitateetan. Inmunologiaren alorrean egindako lan aitzindariarekin batera, ekintza humanitario ugaritan ere aritu da. Bere lorpen nabarmenak honako hauek dira: Osasunaren Mundu Erakundeko Txertoen eta Immunizaziorako Global Programaren buru izatea, baita Bill eta Melinda Gates Fundazioaren Txertoen Programarekin lankidetzan aritzea ere.

1931n Austrian jaioa, Sir Nossal gaztetan joan zen Australiara. Hizkuntz oztopoa gaindituz, akademikoki nabarmendu zen, bere ikastetxeko ikasle nagusi bihurtuz eta azkenean Sydneyko Unibertsitatean mediku titulua lortu zuen. Ondoren, Sir Nossal-ek doktoretza egin zuen. Melbourneko Unibertsitatean. Bere ibilbide ospetsuak Melbourneko Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) entzutetsura eraman zuen, non 1965etik 1996ra zuzendari izan zen.

Sir Nossal-ek bere itxaropena adierazi zuen estatuak, eskolan duen etengabeko eraginarekin batera, etorkizuneko belaunaldiak beren ametsak gauzatzera bultzatuko zituela. Australia aukera handiak dituen herrialdea dela gogorarazi zuen ikusleei eta haien aurrean egoteagatik esker ona eta harrotasuna adierazi zuen. Sir Gustav Nossal-ek denak animatu zituen Nossal High School-en izandako garaia maitasunez gogoratzera.

Estatuaren proiektua eskola komunitatearen ekarpenen eta PSW Uniforms eta Edunet Computers bezalako negozio-hornitzaileen dohaintza eskuzabalen bidez egin zen, baita WEHIren dohaintza handi baten bidez, Sir Gustav Nossal-ek ikerketa medikorako eta ikerketarako egindako ekarpen eskerga aitortzeko. erakundea bera.

-

ohiko galderak

Nor da Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal Austrian jaiotako zientzialari eta humanitarioa da. Immunologiaren alorrean egindako lanagatik ezaguna da eta ekarpen garrantzitsuak egin ditu mundu mailan mediku ikerketan. Sir Nossal-ek Urteko Australiako saria jaso zuen 2000. urtean eta lidergo postuetan aritu da Osasunaren Mundu Erakundea eta Bill and Melinda Gates Foundation-en Txertoen Programa bezalako erakunde estimatuetan.

Zergatik inauguratu zen estatua bat Nossal High School-en?

Brontzezko estatua Nossal High School-en inauguratu zen, Sir Gustav Nossal-en lorpenak, eskola-komunitatean izan zuen zeregin instrumentala eta bere izaera hurbila omentzeko. Estatuak bere ekarpen zientifikoei eta bere etengabeko eraginari omenaldi gisa balio du, ikasle eta langileentzako inspirazio iturri gisa.

Nork sortu zuen estatua?

Estatua Gillie eta Marc nazioartean ezagunak diren eskultoreek egin zuten, pertsonaia aipagarrien esentzia eta lorpenak harrapatzeko duten talentu eta gaitasun apartagatik ezagunak.