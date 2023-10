Energia iturri berria: Mugimendu molekularretik elektrizitatea biltzea

By

Molekulen mugimendua aprobetxatuz elektrizitatea sortzeko ikuspegi berri itxaropentsu bat aurkitu dute zientzialariek. Olatuen energiaren teknologiak energia sortzeko iturri eraginkorra dela frogatu badu ere, ikertzaileek aurkitu dute atseden dauden molekulek ere aprobetxatu daitekeen berezko energia dutela.

APL Materials-en argitaratutako artikulu batean, ikertzaileek likido bateko molekulen mugimendu naturalaren energia harrapatzen duen energia molekularra biltzeko gailu bat probatu zuten. Material piezoelektriko nano-matrizeak likidoan murgilduta, ikertzaileek likidoaren mugimendua korronte elektriko egonkor bihurtzeko gai izan ziren. Aurrerapen honek energia kantitate handia ekoizteko ahalmena du, Lurrean aire eta likido kantitate handiak ikusita.

Gailuak zink oxidoa erabiltzen du, material piezoelektriko bat, potentzial elektrikoa sortzen duena mugimendua jasaten duenean. Ikertzaileek zink oxidoaren harien mugimendua ozeanoan astintzen duten algekin alderatu zuten. Gailu honen abantaila da ez duela kanpoko inongo indarrengan oinarritzen, joko-aldaketaren energia-iturri garbi bihurtuz. Likidoen higidura termiko molekularraren bidez energia elektrikoa sortzeko aukera zabaltzen du, hau da, funtsean, higidura mekaniko tradizionaletik ezberdina dena.

Teknologia honen aplikazioak zabalak dira. Nanoteknologiak elikatzeko erabil daiteke, hala nola gailu mediko inplantagarriak. Gailua tamaina osoko sorgailuetara ere eskala daiteke kilowatt eskalan energia ekoizteko. Ikertzaileak dagoeneko lanean ari dira gailuaren energia-dentsitatea hobetzeko, likido desberdinak, errendimendu handiko material piezoelektriko eta gailu arkitektura berriak probatuz.

Ikerketa aitzindari honek bide zirraragarria eskaintzen du elektrizitatea sortzeko, kanpoko iturri konbentzionalen menpe ez dagoena, hala nola eolikoa, hidroelektrikoa edo eguzki-energiarena. Molekulen berezko energia aprobetxatzeko gaitasunak aukera berriak irekitzen ditu etorkizunean energia-soluzio iraunkor eta garbietarako.

