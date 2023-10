Ikerketa batek Groenlandian izotzaren urtzea areagotu egin dela eta Antartikan urtzea murriztu dela erakusten du

Utrechteko Unibertsitateko eta Kaliforniako Irvineko Unibertsitateko (UCI) ikerlariek egin berri duten ikerketa batek agerian utzi du Groenlandiako gainazaleko izotzaren urtzea bizkortu egin dela azken hamarkadetan, Antartikan, berriz, moteldu egin dela. Groenlandiako izotz-geruzaren urtze-prozesuan katabatikoek eta Foehn-ko haizeek duten paperean jarri zuten arreta zientzialariek. Glaziarren gailurretara aire epel eta lehorra ekartzen duten haize hauek, Groenlandian urtzearen % 10 baino gehiago handitu dute azken hamar urteotan. Hala ere, Antartikako izotz-geruzaren gainean duten eragina %32 gutxitu da.

Azterketak eskualdeko klima-ereduen simulazioak erabili ditu Groenlandiako zein Antartikako izotz-geruzetan haize horiek dituzten ondorioak ebaluatzeko. Emaitzek erakutsi zuten malda beherako haizeak direla bi eskualdeetan azaleko izotzaren urtze-kopuru nabarmenaren erantzule. Gainazaleko urtze honek isurketa eta izotz-plataformako hidrohaustura eragiten du, ozeanoetarako ur geza-fluxua areagotzen du eta, azken finean, itsasoaren maila igotzen laguntzen du.

Charlie Zenderrek, ikerketaren egileak eta UCIko Lurreko sistemaren zientziako irakasleak, azpimarratu du haizeen eragina nabarmena den arren, berotze globalaren eraginak desberdinak direla Hego eta Ipar hemisferioetan. Groenlandian, berotze-tenperaturak haizeen eraginekin batera, gainazaleko izotzaren urtze osoa %34 hazi da. Zenderrek berotze globalaren eraginari egotzi dio Ipar Atlantikoko Oszilazioan (NAO), eta horrek latitude altuko presio normalaren azpitik eragin du eta aire epela ekarri du Groenlandiara eta Artikora.

Bestalde, 2000. urtetik, Antartidak gainazaleko urtze osoaren % 15 inguruko jaitsiera izan du. Murrizketa hori, batez ere, Antartikako penintsulan bi izotz-plateren kolapsoaren ondorioz haizeak sortutako malda beherako urtzearen murrizketari dagokio. Gainera, Antartikako estratosferako ozono-zuloa berreskuratzeak behin-behineko isolamendua eman du, gainazala urtze gehigarrietatik babestuz.

Funtsezkoa da Groenlandian eta Antartikan urtzea monitorizatzea eta modelatzea, izotz-geruzak hondatzen diren heinean, gaur egun ozeanotik 200 oinetik gora ura baitaukate. Izotz geruza hauen urtzeak 0.75tik hona itsas maila globalaren 1992 hazbeteko igoera eragin du. Groenlandia azken hamarkadetan itsas mailaren igoeraren eragile nagusia izan den arren, Antartika aurrera doa eta azkenean nagusituko da etorkizuneko itsasoaren maila. igo.

– Azterlana: “Geophysical Research Letters” aldizkarian argitaratutako “Wind-Associated Melt Trends and Contrasts Between the Greenland and Antarctic Ice Sheets”

