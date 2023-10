Epe luzeko erradionukleidoen migrazioa simulatzea arroka haustuetan zentrifugatzaile geoteknikoaren modelizazioa erabiliz

Zhejiang Unibertsitateko ikertzaileek metodo berri bat garatu dute eskala txikiko granito hausturaren bidez erradionukleidoen edo kutsatzaileen garraioa simulatzeko, zentrifugatzaile geoteknikoen modelizazioa erabiliz. Hau bereziki garrantzitsua da epe luzerako garraio-arazoak espazio-eskala eta denbora luzeko eskala handietan ulertzeko. Ezabaketa geologiko sakona hondakin erradioaktiboak kudeatzeko metodo oso onartua da, baina ingurune geologikoan balizko ihesak edo alterazioak izateko arriskua dago, eta horrek erradionukleidoak biosferara migratzea ekar dezake.

Eremuko monitorizazio-metodo tradizionalak ez ziren nahikoak epe luzerako garraio-arazo horiei aurre egiteko. Hala ere, ikertzaileek 3D inprimatzeko teknologiaren gaitasunak erabili dituzte iragazkortasun erregulagarria duten hautsitako arroka laginentzako egitura-diseinu berezia sortzeko. Hau kontrol-aparatu zigilatu batekin konbinatuz, grabitate arrunteko zein hipergrabitateko esperimentuak egin ahal izan zituzten, iragazkortasun baxuko hausturako arroken hesiaren errendimendua ebaluatzeko.

Hiper-grabitatearen esperimentua jatorriz lurzoruetako kutsatzaileen garraioa simulatzeko erabili zen, baina hautsitako arrokaren gaineko eraginak ezezagunak izaten jarraitzen zuten. Ikertzaileek 3D bidez inprimatutako haustura-sarearen eredua eta hipergrabitatearen esperimentua erabili zituzten ezagutza hutsune hori betetzeko. Emaitzek erakutsi zuten metodologia honek iragazkortasun baxuko arroka hautsiaren epe luzerako hesiaren errendimendua arrakastaz ebaluatu zezakeela.

Aurrerapen honek ondorio garrantzitsuak ditu xedapen geologiko sakonaren arloan. Ikertzaileek espero dute euren aurkikuntzek hipergrabitate esperimentuen eta 3D bidez inprimatutako haustura sareen potentzialaren esplorazio gehiago bultzatuko dutela botatzeko metodoen epe luzerako bideragarritasuna ebaluatzeko. Ikerketa honek aukera berriak zabaltzen ditu hausturiko arroketan erradionukleidoen edo kutsatzaileen garraioa aztertzeko eta hondakin nuklearren deuseztapen geologiko sakonaren segurtasuna hobetzeko.

Iturria: Wenjie Xu et al, "Hyper-gravity experiment of solute transport in fractured rock and evaluation method for long-term barrier performance", Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042