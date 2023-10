Berrikuntza-bitartekariek AI-gaitutako Ingeniaritza Biologiaren Etorkizuna Formatzeko Berrikuntza-bitartekarien eginkizuna aztertzea

AMBSko Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ikertzaileek duela gutxi "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology" izeneko ikerketa bat egin dute. berrikuntza-bitartekarien ekosistema berritzaileetan eragiteko.

Ikerketak AI-gaitutako ingeniaritza biologiaren (AI-EB) eremuan sortzen ari den eta aro digitalean dituen inplikazioak ditu ardatz. Teknologien fusio honek galdera zientifikoak ez ezik, kezka etikoak, sozialak eta ekonomikoak ere sortzen ditu. Gai konplexu horiei aurre egiteko, ikertzaileek AI-EB berrikuntzaren esparruan sakonki inplikatuta dauden hainbat eragilerekin hartu zuten parte.

Ikerketa honen oinarrian berrikuntzaren bitartekariek, berrikuntzaren ekosistemako eragile nagusiak, gizartearen eta ingurumenaren helburuak helburu ekonomikoekin batera nola hartzen dituzten aztertzea dago. Berrikuntza arduratsuaren jarraibideek oreka hori bultzatzen duten arren, aurkikuntzek agerian uzten dute ingeniaritza biologiaren alorreko berrikuntza-bitartekariek eskalatze eta merkaturatze metodo tradizionalak lehenesten dituztela.

Ikerketak berrikuntzaren bitartekarien garapenean eta AI-EB domeinuko ikerketaren kudeaketan eragin handia izango duela espero da. Egileek diotenez, merkaturatzeaz gain, AI-EBren gizarteko eta ingurumeneko inplikazioak kontuan hartzen dituen ikuspegi holistikoa funtsezkoa da sortzen ari den teknologia honen potentziala guztiz aprobetxatzeko.

Ikerketa honek argitzen du berrikuntzaren bitartekariek duten garrantzia AI-gaitutako ingeniaritza biologiaren etorkizuna moldatzeko. Teknologia eraldatzaile honen onurak maximizatzeko ekonomia, gizarte eta ingurumen kontuak orekatuko dituen ikuspegi kontziente baten beharra nabarmentzen du.

Iturria: Claire Holland et al, Innovation intermediaries at the convergence of digital technologies, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Manchester-eko Unibertsitatea)