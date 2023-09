Biologia esperimentala eta medikuntza urrezko sarbide irekiko argitaletxeen mugetara transferitzeko 2024an

By

Experimental Biology and Medicine (EBM), Society of Experimental Biology and Medicine (SEBM) aldizkari entzutetsuak, Frontiers urrezko sarbide irekiko argitaletxeari transferituko dio 2024ko urtarrilean. Mugimendu honek mundu mailako ikerketa komunitateari hobeto lagundu nahi du eskainiz. bere argitalpenetarako sarbide irekia.

Steven R. Goodman doktore editore-buruaren gidaritzapean, EBMk eraldaketa garrantzitsuak jasan ditu arloko lider globala izateko. Goodman doktorearen ikuspegia aldizkariaren irismena eta estaldura zabaltzea zen, kategoria berriak gehituz eta Erredakzio Batzordearen osaera eraldatuz. Ondorioz, EBMk 22 kategoria hartzen ditu gaur egun, ikerketa biomedikoaren hainbat fase biltzen dituena.

EBM-k mediku praktikarako garrantzitsuak diren ikerketa biomedikoak argitaratzen ditu. Bere kategorien artean daude: Anatomia/Patologia, Adimen Artifiziala/Ikerkuntza Biomedikorako Aplikazioak, Biokimika eta Biologia Molekularra, Bioirudiak eta beste asko. Eremu zabalarekin eta hedapen globalarekin, EBM-k bulegoak eta Editore Globalak ditu bost kontinenteetan, gehiago zabaltzeko asmoarekin.

EBM eta Frontiers-en arteko lankidetzak biologia esperimentalaren alorrean sarbide irekiko argitalpenaren aldeko apustua egitea du helburu. Steven Goodman doktoreak bere ilusioa adierazi zuen lankidetza honen inguruan, eta adierazi zuen guztiz sarbide irekiko eredu batera igarotzeak EBMk mundu osoko ikertzaileentzako laguntza hobetuko duela.

Frontiers, ikerketaren 6. argitaletxe handiena eta 3. aipatuena, bere arloko aditu nagusien aurkikuntza berritzaileak argitaratzeagatik ezaguna da. Aurkikuntza zientifikoa bizkortzeko misioarekin, Frontiers-ek ikertzaileetan oinarritutako ikuspegia hartzen du eta teknologia eta adimen artifiziala baliatzen ditu kalitate estandar zorrotzak mantentzeko.

EBM Frontiersera igarotzen den heinean, ikertzaileak eskuizkribuak bidaltzen has daitezke Frontiers atariaren bidez 4ko urriaren 2023tik aurrera. Mugimendu hau zientzia guztientzat irekia eta eskuragarria izateko gero eta konpromiso handiagoarekin bat dator.

Frontiers-i buruzko informazio gehiago lortzeko, bisitatu haien webgunea [iturria: frontiersin.org]. SEBM kidetzearen onurak ezagutzeko edo EBMko erredakzioarekin harremanetan jartzeko, bisitatu [iturria: sebm.org].

