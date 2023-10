Gizakiak robotak gainditzen al ditu talde-laneko erronketan? Ikerketa berriak lankidetzaren garrantzia erakusten du

Doktoreak egindako ikerketa aitzindaria. Newcastleko Unibertsitateko ikasleek taldean oinarritutako zereginetan gizakien eta roboten arteko dinamika argitu dute. Ikerketak giza eta AI jokalariz osatutako taldeen errendimendua alderatzean zentratu zen, giza jokalariak soilik osatutako taldeekin. Ikerketa honek gizakien eta roboten talde-lanerako gaitasunak ebaluatzea zuen helburu, Pong arcade joko ezagunaren antzeko ordenagailuan oinarritutako erronka batean.

Azterketaren emaitzek agerian utzi zuten giza taldeek robot jokalari batekin taldeek gainditzen zutela. Giza jokalariek intuizio handiagoa erakusten zutela ikusi zen, bikotekidearen ekintzak ulertzeko eta taldearen errendimendua hobetzeko doikuntzak egiteko aukera emanez. Alderantziz, robot-jokalari bat duten taldeek abantaila lehiakor hori falta omen zuten, eta giza intuizioaren eta moldagarritasunaren garrantzia nabarmendu zuten lankidetza-esparruetan.

Bereziki interesgarria dena zera da: ikerketak taldeek hobeto aritu ziren ala ez elkarlanean aritzean edo elkarren aurka lehiatzen ari zirenean ere aztertu zuela. Harrigarria bada ere, lankidetzan jokatzen duten taldeek joko lehiakorrean parte hartzen duten taldeek gainditzen dutela aurkitu dute. Aurkikuntza honek lehiak errendimendua hobetzen duela uste ohi den zalantzan jartzen du eta lankidetzaren eta sinergiaren onura nabarmenak nabarmentzen ditu taldeen emaitza arrakastatsuak lortzeko.

Doktoreak egindako ikerketak. Newcastleko Unibertsitateko Zientzia Psikologikoen Eskolako Newcastle Cognition Lab-eko Laiton Hedley eta Murray Bennett ikasleek psikologia kognitiboaren alorrean laguntzen dute. Giza garunak nola funtzionatzen duen ulertzeari begira, psikologia kognitiboak pentsatzea, gogoratzea eta ikastea bezalako prozesuak ikertzen ditu.

Topics in Cognitive Science aldizkarian argitaratutako ikerketa aitzindari honek gizakien eta roboten talde-lanerako trebetasunei buruzko informazio baliotsua eskaintzen du. Lankidetzaren garrantzia azpimarratuz lehiaren aldean, ikerketak taldeen errendimendua hobetzeko eta giza-AI interakzioak optimizatzeko ikuspegi berriak aztertzea bultzatzen du.

Iturria:

Murray S. Bennett et al, Human Performance in Competitive and Collaborative Human-Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Iturria: Newcastle Unibertsitatea