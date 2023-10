Gatz urtuetako elektroien egoera berriek gatz-erregaidun erreaktoreen errendimenduan eragina izan dezakete

By

Zientzialariek aurkitu dute elektroiek hiru egoera ezberdin sor ditzaketela gatz urtuekin elkarreraginean, eta horrek ondorioak izan ditzake gatz elikatzen diren erreaktoreen errendimenduan. Oak Ridge National Laboratory eta Iowako Unibertsitateko ikertzaileek zink kloruro gatz urtuari gehiegizko elektroi bat sartzea simulatu zuten eta hiru eszenatoki posible ikusi zituzten. Eszenatoki batean, elektroia bi zink ioi dituen erradikal molekular baten parte bihurtzen da. Beste batean, elektroia zink ioi bakar batean kokatzen da. Hirugarren eszenatokian, elektroia gatz ioi anitzetan zabaltzen da.

Gatz urtutako erreaktoreak etorkizuneko zentral nuklearretarako aztertzen ari dira, eta erradiazioek gatz urtuen portaeran nola eragiten duten ulertzea funtsezkoa da. Azterketa honek elektroien eta gatzaren arteko elkarrekintzak argitzen ditu erradiazio handiaren eraginpean daudenean. Ikertzaileek aurkitu dute elektroiak hainbat espezieren sorrera erraztu dezakeela, zink-dimeroak eta monomeroak barne, edo deslokalizatu egin daitezkeela. Hasierako aurkikuntza hauek denbora luzeagoan beste espezie batzuk zer sor litezkeen eta elektroiekin eta gatzekin nola erreakzionatu dezaketen galdetzen dute.

Ikerketa hau DOEren Extremen Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center-en (MSEE EFRC) parte da eta The Journal of Physical Chemistry B aldizkarian argitaratu da. Taldea beste erreaktibitate-modu batzuk esperimentalki identifikatzeko lanean ari da. Azterketak elektroiek gatz urtuekin nola elkarreragiten duten argibide baliotsuak eskaintzen ditu, baina oraindik gehiago dago aztertzeko. Etorkizuneko ikerketek beste gatz sistema batzuk eta erradiazioak gatz urtuetan dituen ondorioak ikertuko dituzte.

Iturria: Oak Ridge National Laboratory