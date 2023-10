Ikertzaileek zeramika gogorragoak garatzen dituzte, pitzaduraren aurkako erresistentzia hobetuarekin

By

Kaliforniako San Diegoko Unibertsitateko ikertzaileek zeramikaren garapenean aurrerapauso bat eman dute, material gogorragoak eta pitzadurari erresistenteagoak sortuz. Beren kanpoko oskoletan balentzia-elektroi kopuru handiagoa duten atomo metalikoen konbinazioa erabiliz, ikertzaileek zeramikek indar eta estres maila handiagoak kudeatzeko duten gaitasuna areagotzeko modu bat aurkitu dute.

Zeramika ezaugarri bereziengatik ezaguna da, hala nola, tenperatura altuak jasateko, korrosioari eta higadurari aurre egiteko eta profil arina mantentzeko gaitasuna. Ezaugarri horiei esker, zeramika egokia da hainbat aplikaziotarako, osagai aeroespazialak eta estaldura babesgarriak barne. Hala ere, haien hauskortasuna beti izan da eragozpen handia, estresaren ondorioz hausteko joera baitute.

Zientzialariek entropia handiko karburo izeneko zeramika-klase batean zentratu zuten ikerketa, taula periodikoaren laugarren, bosgarren eta seigarren zutabeetako metalezko elementu anitzez loturiko karbono atomoz osatutako egitura atomiko desordenatuak dituztenak. Bosgarren eta seigarren zutabeetako metalak, hala nola, titanioa, niobioa eta wolframioa, funtsezkoak zirela zeramikaren gogortasuna areagotzeko balio zuten elektroi kopuru handiagoa zela eta.

Balentzia-elektroiak atomo baten kanpoaldeko estalkian aurkitzen diren elektroiak dira, beste atomo batzuekin loturan parte hartzen dutenak. Balentzia-elektroi gehiago dituzten metalak erabiliz, ikertzaileek zeramikaren erresistentzia hobetu ahal izan zuten karga mekanikoaren eta tentsioaren azpian pitzaduraren aurrean. Zeramikak portaera harikorragoa zuen, metalen antzekoa, hau da, deformazio gehiago jasan zezaketela hautsi aurretik.

Konputazio-simulazioen eta fabrikazio eta saiakuntza esperimentalen bidez, taldeak pitzadurarako aparteko erresistentzia erakusten zuten entropia handiko bi karburo identifikatu zituen. Material hauek karga mekanikoa edo tentsioa jasaten zutenean deformatu edo luzatzeko gai ziren, zeramikaren erantzun hauskor tipikoa erakutsi beharrean. Materialen barneko loturak berrantolatu ziren materialak zulatu edo banandu ahala sortzen ziren atomo-tamainako irekidurak zubitzeko, pitzadurak sortzea eragotziz.

Zeramika gogor horien ekoizpena aplikazio komertzialetarako eskalatzea da orain erronka. Aurrerapen honek errendimendu handiko zeramikazko materialetan oinarritzen diren hainbat industria iraultzeko ahalmena du, aeroespazialetik hasi eta biomedikuntzara arte. Zeramikaren gogortasun handiagoak muturreko aplikazioetarako ateak irekitzen ditu, hala nola ibilgailu hipersonikoetarako ertzak, non ezinbesteko osagaiak babestu ditzaketen eta ibilgailuek hegaldi supersonikoei hobeto jasateko aukera ematen diete.

Lan hau Suediako Ikerketa Kontseiluak, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Fundazioak, UC San Diegoko NanoIngeniaritza Saileko Materialen Ikerketa Zentroak, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Fundazioak eta The Oerlikon Group-ek lagundu zuten.

Sources:

- Iturburu-artikulua: "Ikertzaileek zeramika gogorragoak garatzen dituzte pitzaduraren erresistentzia areagoarekin" - Kaliforniako San Diegoko Unibertsitatea

– Zeramikaren definizioa: Britannica.com

– Balentzia-elektroien definizioa: Kimika LibreTestuak