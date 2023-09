Gliese 367 exoplaneta bitxi ultra trinkoa b

Exoplaneten aurkikuntzak unibertsoaren ulermena sakondu du eta gure planetaren eraketari buruzko teoriak zalantzan jarri ditu. Katalogatutako exoplaneta ugarien artean, Gliese 367 b, Tahay izenez ere ezaguna, bitxikeria gisa nabarmentzen da. Ultrashort Period (USP) planeta gisa sailkatuta dago, 7.7 ordu baino ez dituen orbita oso laburragatik. Gliese 367 b are intrigagarriagoa egiten duena bere konposizio oso trinkoa da, Lurraren ia bikoitza duen dentsitatea duena.

Elisa Goffok, Turingo Unibertsitatean egin berri den ikerketa baten egile nagusiak, Gliese 367 b mantu harritsua kenduta duen Lurraren antzeko planeta batekin konparatzen du. Horrek iradokitzen du planeta batez ere burdinez osatuta dagoela. Ikerketak, "Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two Additional Low-mass Planets at 11.5 and 34 Days", Gliese 367 b-ren masaren neurriak hobetzen ditu eta erradioa baina bi anai-planen presentzia ere agerian uzten du.

Gliese 367 b-ren aurkikuntza Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) datuekin egin zen 2021ean. Hala ere, azken ikerketak Europako Hegoaldeko Behatokiko High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) espektrografoa erabili zuen neurketa zehatzagoak lortzeko. . Ikertzaileek aurkitu dute Gliese 367 b Lurraren ehuneko 70eko erradioa eta Lurraren ehuneko 63ko masa duela, gure planetaren bi aldiz dentsoagoa dela.

Gliese 367 b-ren ezohiko dentsitateak iradokitzen du litekeena dela garai batean handiagoko planeta baten muina izango dela, bere mantu arrokatsua galdu duelako gertaera katastrofiko baten ondorioz edo beste protoplanetekin talkak sortu zirenean. Beste aukera bat da Gliese 367 b bere izarretik hurbil migratu zen gas erraldoi baten aztarna izatea, eta horren ondorioz bere atmosfera kentzea da.

Azterketak sisteman bi planeta gehigarriren existentzia ere agerian utzi zuen, Gliese 367 c eta d, eta horrek gehiago onartzen du Periodo Ultralaburra planetak planeta anitz dituzten sistemetan aurkitzen direla sarri. Planeta lagun hauek, Gliese 367 b bezalako izartik hurbil orbitatzen badira ere, masa txikiagoak dituzte. Neba-planeten presentziak argibide garrantzitsuak ematen ditu Gliese 367 b-ren eraketa-prozesua ulertzeko.

Goffok eta bere lankideek egindako ikerketek exoplaneten eta unibertsoan aurkitzen diren konposizio planetarioen askotariko ezagutzan laguntzen dute. Azterketa honen aurkikuntzak inplikazioak ditu planetaren eraketa ulertzeko eta Gliese 367 b planeta bitxi ultra trinkoa sortu zuten eraketa-eszenatoki potentzialak.

