Urbanizazioak landareen bilakaera bultzatzen du? Hiriko Bero Uharteek hostoen kolorearen aldakuntzan dituzten ondorioak ikertzen

By

Urbanizazioak Lurreko lur-eremu handiak eraldatu ditu, gizakiak sortutako habitatak hiri-ingurune gisa ezagutzen direnak sortuz. Ingurune hauek presio selektiboak ezartzen dizkiete beren biztanleei, hirietako bero uharteak osatzen dituzten beroa atxikitzen duten gainazalekiko esposizioa barne. Aurreko ikerketek hiriko bero-estresak animalien eboluzioan duen eragina aztertu duten arren, landareetan dituen ondorioak ikertu gabe jarraitzen dute.

Ikerketa-hutsune hori gainditzeko, Japoniako Chiba Unibertsitateko Yuya Fukano irakasle elkartuak zuzendutako ikertzaile-talde batek ikertu du hiriko bero-uharteek Oxalis corniculataren hosto-koloreetan nola eragiten duten ikertu du, ohikoa den landare arrastaka bezala ezagutzen dena. Landare honek hostoen kolorearen aldaerak erakusten ditu, berdetik gorrira bitartekoak, eta mundu osoko espazio urbanoetan zein hiri gabekoetan aurkitzen da. Aurretik egindako ikerketek iradokitzen dute kolore-aldaera horiek eboluzio-egokitzapen gisa jokatzen dutela landarea ingurumen-estresetik babesteko, hostoetako pigmentu gorriak beroa eta argiak eragindako kalteak arintzen dituztela uste da.

Tokiko, paisaia eta mundu mailako eskalatan hiriko eta ez hiriko eskualdeetan egindako landa-behaketen bidez, ikertzaileek aurkitu zuten zurtoin herrestarraren hosto gorrien aldaerak hiri-eremuetan gainazal iragazgaitzetatik gertu aurkitzen zirela, eta hosto berdeen aldaerak nagusi ziren bitartean. berdeguneak. Eredu geografiko hau koherentea zen mundu osoan zehar, urbanizazioaren eta hostoen koloreen aldaketen arteko lotura berresten zuelarik.

Esperimentu gehiago egin ziren hostoen kolore-aldaera horien onura moldagarriak kuantifikatzeko. Emaitzek erakutsi zuten hosto gorrien aldaerek hazkunde tasa handiagoak eta eraginkortasun fotosintetiko handiagoa erakusten zutela tenperatura altuetan, hosto berdeen aldaerek tenperatura baxuagoetan aurrera egin zuten bitartean. Hosto gorrien aldaerek estresarekiko tolerantzia handiagoa erakusten zuten eta landare dentsitate txikiko hiriguneetan lehiakorragoak ziren, hosto berdeen aldaerek berdegune oparoetan hazten ziren bitartean.

Analisi genetikoek adierazi zuten O. corniculata-ren hosto gorriaren aldaera arbasoen hosto berdeko landaretik hainbat aldiz eboluzionatu izana. Ikerketa honek hiri-eremuetan etengabeko bilakaerari buruzko informazio baliotsua eskaintzen du eta landareen egokitzapena hiriko bero uharteetara ulertzearen garrantzia azpimarratzen du laboreen ekoizpen jasangarrirako eta ekosistemen dinamikarako.

Ikerketa gehiago behar dira hosto-koloretik haratago beste landare-ezaugarri batzuk aztertzeko, landareen egokitzapena hirietako bero uharteetara ulertzeko.

Iturria: Yuya Fukano et al, From green to red: Urban heat stress drives leaf color evolution. Zientzia Aurrerapenak (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba Unibertsitatea)