Infodinamikaren Bigarren Legea eta Unibertso Simulatuaren Teoria

Unibertso simulatuaren teoriak iradokitzen du gure errealitatea ordenagailu bidezko simulazio bat dela, galaxiak, planetak eta bizi-formak kontu handiz programatuta daudela. Ideia honek, zientzialarien eta filosofoen arreta bereganatu duena, gure unibertsoa gobernatzen duten lege fisikoak algoritmoak besterik ez direla proposatzen du. Gure esperientziak sistema aurreratu baten prozesu konputazionalek sortzen dituzte. Espekulazioa izan arren, teoria honek arrastoa utzi du herri kulturan, Matrix bezalako filmetan agertuz.

Errealitatearen ilusio gisa kontzeptua antzinako Greziara jo daiteke, non Platon bezalako filosofoek mundu materiala agerpen edo ilusiotzat hartzen zuten, benetako errealitatea gogoaren eta espirituaren eremuan bizi zelarik. Garai modernoetan, ideia hau mundu materiala eta kontzientzia simulatutako errealitate baten parte direla pentsatzera heldu da. Informatika eta teknologia digitalen azken aurrerapenek idealismoaren hedapen hau are gehiago bultzatu dute, non errealitatearen benetako izaera fisikoa gainditzen duen.

Komunitate zientifikoaren barruan, unibertso simulatuaren teoriak lilura eta eszeptizismoa piztu ditu. Zientzialari batzuek proposatzen dute gure errealitatea simulazioa bada, bere izaera simulatua traizionatzen duten akatsak edo ereduak egon daitezkeela. Hala ere, anomalia horien froga aurkitzeak erronka izaten jarraitzen du, fisikaren legeen ulermenak eboluzionatzen jarraitzen baitu. Gaur egun, ez dago errealitate simulatua eta simulatu gabekoa bereizteko marko definitiborik.

AIP Advances-en argitaratu berri den ikerketa batean, zientzialari batek infodinamikaren bigarren legea deritzon fisikako lege berri bat proposatu zuen, unibertso simulatuaren teoria onartzen duena. Lege honek, informazioaren teorian oinarrituta, dio gertakari baten “informazio-entropia” denboran zehar konstante mantendu edo txikitu behar dela, orekan dagoen balio minimo bateraino. Lege hau termodinamikaren bigarren legearen aurkakoa da, entropia handitzen den bitartean informazioaren entropia denborarekin gutxitzen dela iradokitzen baitu.

Infodinamikaren bigarren legea, ikerketaren arabera, behar kosmologikoa dela dirudi, inplikazio zientifiko zabalak dituena. Informazio genetikoaren eta mutazio genetikoen portaera azal dezake, baita fisika atomikoaren fenomenoak eta datu digitalen denbora-eboluzioa ere. Nabarmenena, lege honek unibertsoan simetriak duen nagusitasunari buruzko azalpena eskaintzen du, simetria handiko egoerak informazio entropia baxuenari dagozkiolako.

Infodinamikaren bigarren legearen aurkikuntzak inplikazio sakonak ditu ikerketa genetikoa, biologia ebolutiboa, terapia genetikoak, fisika, matematika eta kosmologia bezalako esparruetan. Gure unibertsoa, ​​bere egitura eta prozesu konplexuekin, eraikuntza simulatu bat edo sistema informatiko masibo bat izan daitekeela iradokitzen du. Datuen konpresioa eta informazio edukia optimizatuz, simulazio honek konputazio-potentzia aurreztuko luke eta datu-eskakizunak murriztuko lituzke.

Unibertso simulatuaren teoria espekulatiboa izaten jarraitzen duen bitartean, infodinamikaren bigarren legeak marko zientifiko posible bat eskaintzen du bere baliotasuna aztertzeko. Ikerketa eta esperimentazio gehiago behar dira lege hau probatzeko eta baliozkotzeko, gure errealitatearen benetako izaera argitzeko.

