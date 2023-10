Lurraren tamainako planetak ohikoagoak al dira nano gorrien inguruan? Agian ez

Potentzialki bizi daitezkeen exoplaneten bilaketa Lurraren tamainako munduetan zentratu ohi da, Lurra ezagutzen den planeta bizigarri bakarra dela kontuan hartuta. Duela gutxi ilusioa inguratu zen TRAPPIST-1 sisteman izar nano gorri baten inguruan orbitatzen ari ziren Lurraren tamainako zazpi planetaren aurkikuntzaren inguruan, hau da, halako planetak nano gorrien inguruan ohikoagoak izan zitezkeela Eguzkiaren antzeko izarrekin alderatuta. Hala ere, ikerketa berriek kontrakoa iradokitzen dute.

Exoplaneten ehiza NASAren Kepler espazio-teleskopioarekin hasi zen, zeinak ia 5,000 exoplaneta identifikatu zituen, eta beste milaka berrespenaren zain zeuden. Kepler-en hasierako aurkikuntzek adierazi zuten gune bizigarrietako Lurraren tamainako exoplanetak M-nanoen inguruan (nano gorriak) gehiago zirela. Hala ere, denbora pasa ahala, zalantzak sortu ziren Keplerren datuen zehaztasunari buruz.

Azken ikerketak, "No Evidence for More Earth-sized Planets in the Habitable Zone of Kepler's M versus FGK Stars" izenekoak, Galen Bergsten Arizonako Unibertsitateko egileak, aurreko hipotesiak zalantzan jartzen ditu. Eremu bizigarriko Lurraren tamainako planeten detekzio fidagarriak iheskorra izaten jarraitzen duela nabarmentzen du, baita M nanoentzat ere.

Kepler Eguzkiaren antzeko izarren inguruan Lurraren tamainako planetak behatzeko diseinatu zen, baina akats mekanikoek epe luzeko jarraipena eten zuten, azterketa sakon bat eragotziz. Ondorioz, ikertzaileek Keplerren datu mugatuetan oinarritu behar izan zuten nano gorrien inguruan Lurraren tamainako planeten agerraldia kalkulatzeko. Aurreko ikerketek planeta hauen kopuru esanguratsuak iradokitzen zituzten, baina ikerketa berriek iradokitzen dute Keplerren emaitzak ez zirela zehatzak, eta estimatutako agerraldi-tasak ez ziren fidagarriak izan.

Gaia espazio-ontzia erabiliz, izarren propietateak zehatz-mehatz neurtzen dituena, ikerketak agerian uzten du Keplerren izar asko uste baino handiagoak eta beroagoak zirela. Gaiaren datu hobetuek Kepler-en emaitzen zehaztasunik eza agerian uzten dute eta Lurraren tamainako planetak nano gorrien inguruan ohikoagoak direla suposatzen du.

Ikerketak aurreko kalkuluak zalantzan jartzen dituen arren, garrantzitsua da Lurraren antzeko planetak aurkitzea zaila dela nano gorrien inguruko igarobideak detektatzeko zailtasunak direla eta. Gainera, planeta nano gorrien bizigarritasuna ziurgabetasun gaia da oraindik, erradiazio maila altuak eta atmosfera ezegonkorrak izateko potentziala ikusita.

Askoz gehiago ikasteko dago Lurraren tamainako exoplanetei, izar mota ezberdinei eta haien biziguneei buruz. Datu zehatzagoak eskuragarri dauden heinean eta zientzialariek ikerketa gehiago egiten dituzten heinean, gure ulermena sakontzen joango da. Zonalde bizigarrietan Lurraren tamainako planeten prebalentzia zehazteko bilaketak aurrera jarraitzen du, bai nano gorrien inguruan, bai Eguzki itxurako izarren inguruan.

