Dinosauroak beste planeta batzuetan ibil daitezke: oxigenoa eta fase fanerozoikoa aztertzen

The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society aldizkarian argitaratutako ikerketa aitzindari batek paleontologiaren oinarriak astindu ditu eta mundu osoko zientzialarien irudimena piztu du. Dinosauroak Lurrean desagertuta daudela uste denaren aurka, orain ikertzaileek proposatzen dute izaki bikain hauek unibertsoko beste planeta batzuetan ibil daitezkeela.

Hipotesi interesgarri honen funtsezko faktorea oxigenoaren esplorazioan datza. Dinosauroen garaian, Lurrak %30 inguruko oxigeno-maila izan zuen, gaur egun gure planetan aurkitzen den %21a baino nabarmen handiagoa. Oxigeno-maila altu hauek milioika urtez dinosauroen existentziari eta nagusitasunari eusteko zeregin erabakigarria izan zuten.

Teoria hau gehiago zabalduz, zientzialariek iradokitzen dute urrutiko planetetan oxigeno maila konparagarriak baldin badaude, dinosauroen antzeko alienek hazteko eta eboluzionatzeko baldintza ezin hobeak sor ditzakeela. Beste planetetan bizi-zeinuen bilaketak maiz Lurraren egungo ingurune-baldintzetan oinarritu izan da txantiloi gisa. Hala ere, ikerketa honek Lurraren egungo egoera baino oxigeno maila altuagoa duten planetek dinosauro estralurtarrak ezagutzeko giltza eduki dezaketela zabaltzen du.

Ikertzaileak beste planeta batzuetan Fanerozoikoko etapa baten frogak aurkitzera bideratzen ari dira. Fanerozoikoak Lurraren historiaren % 12 baino ez du adierazten, baina gure planetako bizitza mikroorganismo soiletatik haratago eboluzionatu zen garaia hartzen du barne. Etapa fanerozoikoa adierazten duten hatz-marka argi desberdinak identifikatuz, zientzialariek uste dute zelula bakarreko organismoetatik haratago bizi-forma aurreratuagoen bilaketa hobetu dezaketela.

Ikerketa aitzindari honek itxaropena ematen du kosmoseko beste leku batzuetan bizi-zantzuak ez ezik organismo konplexu eta handiak aurkitzeko aukerarako. Baldintza egokiekin eta Lurraren lehengo iragana gogorarazten duen ingurunearekin, planetarteko esplorazioek gure jatorrizko planetan inoiz ikusi ez diren dinosauroak aurki ditzakete.

Zientzialariek beren bilaketari ekiten dioten heinean, dinosauro arrotzak aurkitzeko aukera erakargarria da eskura. Izugarria badirudi ere, unibertsoaren zabaltasunak espazio infinitua uzten dio esploraziorako eta ezkutuko mirariak argitzeko. Nork daki zein beste izaki aparteko aurkikuntzaren zain egon daitezkeen kosmosaren sakonean? Estralurtar bizitzaren bilaketak liluratzen eta inspiratzen jarraitzen du, gure ezagutzaren eta irudimenaren mugak gaindituz.

Galdera arruntak

1. Dinosauroak benetan existitu al daitezke beste planeta batzuetan?

Azken ikerketen arabera, beste planeta batzuetan dinosauroak oraindik existitzeko aukera dago. Zientzialariak aztertzen ari dira Lurraren egungo egoera baino oxigeno-maila altuagoa duten planetek dinosauroen antzeko atzerritarrei hazteko eta eboluzionatzeko baldintza egokiak eskain ditzakeela.

2. Zein da oxigenoaren garrantzia dinosauroak aurkitzeko?

Dinosauroen garaian, Lurrak oxigeno-maila altuagoa zuen, %30 inguru egungo %21arekin alderatuta. Zientzialariek uste dute oxigeno-maila altu hauek milioika urtez dinosauroen existentzia eta nagusitasunari eusteko zeregin erabakigarria izan zutela. Urruneko planetetan oxigeno maila konparagarriak aurkitzeak dinosauroen antzeko izakien presentzia adieraz dezake.

3. Zer da Fanerozoikoa etapa, eta zergatik da garrantzitsua?

Etapa Fanerozoikoa Lurraren historiaren % 12 berriena da, mikroorganismoetatik haratago bizi-forma korapilatsu eta anitzagoak dituena. Zientzialariak beste planeta batzuetan fanerozoikoaren fasearen frogak bilatzen ari dira, zelula bakarreko organismoetatik haratago bizitza aurreratua dagoela adieraz baitezake, dinosauroak barne.

4. Zeintzuk dira dinosauro estralurtarrak ezagutzeko aukerak?

Hipotesi bat izaten jarraitzen duen arren, dinosauro estralurtarrak ezagutzeko aukera ikerketa zientifikoaren esparruan dago. Oxigeno-maila handiagoak eta fase fanerozoiko baten seinaleak dituzten planetak esploratuz, zientzialariek Lurrean inoiz ikusi ez diren dinosauroak aurki ditzaketela itxaropena dute. Estralurtar bizitzaren bilaketak, dinosauroak barne, zirrara eta harridura pizten jarraitzen du komunitate zientifikoan.