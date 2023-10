Indiako Ozeanoan aurkitutako koral arrezifearen zuritzearen frogarik sakonena

Plymouth-eko Unibertsitateko zientzialariek egindako ikerketa berri batek Indiako Ozeanoko lurrazaletik ia 300 oin azpian dagoen koralezko zuritzearen frogarik sakonena agerian utzi du. Koralen zuritzea gertatzen da estres-eragileek, hala nola tenperatura-aldaketak, mantenugaiak edo argiak, koralak beren ehunetan bizi diren zooxanthellae algak kanporatzen dituztenean, zuri bihurtzen direlarik. Koralen zuritzearen kausa ohikoena klima aldaketaren ondorioz ozeanoaren tenperatura berotzea da.

Koral mesofotikoen ekosistemak, ur sakonago eta freskoagoetan bizi direnak, aldez aurretik sakonera txikiko arrezifeei aterpea eskaintzen ziela uste zen. Hala ere, ikerketak ekosistema horien eta sakonera txikiko koralen arteko konektibitate mugatua aurkitu zuen, ozeanoak berotzeko duten suszeptibilitatea ulertzeko beharra nabarmenduz. Indiako Ozeanoko Erdialdeko zuriketa gertaera Indiako Ozeanoko dipoloari egotzi zitzaion, eta horrek ozeanoaren tenperaturaren %30eko igoera eragin zuen eta koral-arrezifeen %80a kaltetu zuen beroketari erresistenteak zirela uste den sakoneran.

Philip Hosegood doktoreak, ikerketaren egilekidea, harrituta agertu zen aurkikuntzekin, eta esan zuen koral sakonagoak ozeanoen berotzearen aurrean erresistenteak zirela uste zutela, bizi diren ur freskoagoen ondorioz. Hala ere, ikerketa honek frogatzen du arrezife sakonagoak ere klima-aldaketaren arriskuan daudela.

Nature Communications aldizkarian argitaratu zen "Mesophotic coral bleaching associate with changes in thermocline depth" izeneko ikerketa. Plymouth-eko Unibertsitateko ikertzaileek hamarkada bat baino gehiago daramate ikerketak egiten Indiako Ozeano Erdian. Ikerketetan zehar, satelite bidez sortutako datuen, in situ monitorizazioaren eta urpeko roboten konbinazioa erabiltzen dute eskualdeko ozeanografiari eta biodibertsitateari buruzko informazioa biltzeko.

Ikertzaileek koralen kalteen frogak aurkitu zituzten 2019ko azaroan egindako ikerketa-gurutzaldi batean. Urrunetik funtzionatzen zuten urpeko ibilgailuek monitorizazio-kamerekin koral zurituen irudiak atera zituzten, eta sakonera gutxiko arrezifeek ez zuten zuritzeko zantzurik erakusten. Zeharkaldian bildutako datuen azterketa gehiagoz, baita ozeanoaren tenperaturei buruzko satelite bidezko informazioak ere, zuriketa termoklinaren sakontze batek eragin zuela agerian geratu zen, hau da, klima-aldaketak aldakortasun-ziklo naturalak areagotzen dituelako.

Azterketak koral mesofotikoen ekosistemak estres termikoaren aurrean duten ahultasuna azpimarratzen du eta ozeano sakoneko hondoaren jarraipenaren garrantzia azpimarratzen du. Zuritzearen gertaeratik arrezifearen zati handien berreskuratzeak erakusten du koral mesofotikoek berreskuratzeko ahalmena dutela, baina etorkizuneko zuritzeko gertakariek koralen hilkortasunean eta biodibertsitatearen galeran duten eraginari buruzko kezkak ere sortzen ditu.

Ikertzaileek ondorioztatu dute klima-aldaketak ur sakoneko koraletan dituen inpaktuen ulermena zabaltzea ezinbestekoa dela, ekosistema horiek ez baitira neurri handi batean aztertu. El Niñoren eta Indiako Ozeanoko Dipoloaren eragin konbinatuak eskualdean sentitzen diren inpaktuak areagotzen ari dira, habitat kritiko horiek babesteko ikerketa eta kontserbazio ahalegin gehiago egin behar direla azpimarratuz.

