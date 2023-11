Gerezi gozoen hazkuntzaren aurrerapenaren inguruko ikuspegi berriak

By

Gerezi gozoen hazkuntzak aurrerapen handia egin du azken urteotan markatzaile molekularrak eta genomaren sekuentziazioa erabiliz, markatzaileen bidezko hautapenaren (MAS) ezaugarri nagusiak hobetzeko. Hala ere, hazkuntza-metodo tradizionalek erronkak izan dituzte eraginkortasun baxuaren eta kostu handien ondorioz. Oztopo horiek gainditzeko, ikertzaileek bereizmen handiko genoma osoko elkarte-azterketetara jo dute (GWAS), gerezi barietate berri eta hobetuen hazkuntza bizkortzeko.

"High-resolution genoma-wide association study of a large Czech cherry sweet cherry (Prunus avium L.) on fruit maturity and quality characters" izeneko azken argitalpenean, ikertzaileek parekatuta sekuentziazioa erabili zuten Illumina NovaSeq 6000 plataforman. Ikuspegi honek 4.15-Tb-ko sekuentzia masiboa lortu zuen, genomaren estaldura zabala eskainiz eta kalitate handiko 1.7 milioi nukleotido bakarreko polimorfismo (SNP) baino gehiago identifikatzea ahalbidetuz gerezi-sartzeetan zehar.

Osagai nagusien analisia (PCA) eta Bayesiako informazio irizpidea (BIC) erabiliz analisi sakon batek azpitalde genetiko desberdinik gabeko populazio homogeneoa agerian utzi zuen. Hala ere, aldakortasun handia ikusi zen hainbat ezaugarritan, batez ere Baliabide Genetikoen Bildumaren (CGR) atxikipenen barruan. Kolore-ezaugarrien desberdintasunak nabarmenak izan ziren populazioen artean, CGR-ren sartzeek kolore-espektro zabalagoa erakusten zutelarik, eta tamaina-ezaugarriak, hala nola, fruituaren pisua, handiagoak ziren hazkuntza-materialetan (BM) atxikimenduetan.

FarmCPU eredua erabiliz GWAS-ek hamaika ezaugarrirekin lotutako 59 SNP identifikatu zituen, uztaren garaia, fruituen kolorea eta haragiaren kolorea barne. Aurkikuntza erabakigarri bat MYB10 eskualdean ezabaketa bat identifikatzea izan zen, eta horrek zeresana du fruituen kolorea zehazten. Gainera, SNP markatzaileen eta fruituaren irmotasunaren, tamainaren eta pisuaren arteko asoziazioak aurkitu ziren, ezaugarri garrantzitsu horien oinarri genetikoari buruzko informazioa emanez.

Gainera, SNP esanguratsuak dituzten haplotipo-blokeak identifikatu ziren, ezaugarri espezifikoekin lotutako gene hautagaien mapak egiten lagunduz. Identifikatutako 141 gene hautagaietatik, 104k funtzio ezagunak zituzten, gereziaren fenotipoak zehaztean izan ditzaketen rolak argituz.

Aurkikuntza hauek gerezi gozoaren mapa genetiko zehatza egiten laguntzen dute eta oinarri sendoak jartzen dituzte etorkizuneko hazkuntza-ahaleginetarako. Funtsezko ezaugarri fenotipikoen determinatzaile genetikoak ulertuz, ikertzaileek ezaugarri hobetuak dituzten gerezi barietate berrien garapena bizkortu dezakete.

Maiz egiten diren galderak

G: Zer da markatzaile bidezko hautaketa (MAS) gerezi gozoen hazkuntzan?

E: Markagailuz lagundutako hautaketa (MAS) hazkuntza-teknika bat da, eta markatzaile molekularrak erabiltzean datza gereziondo landareen intereseko ezaugarri zehatzak identifikatzeko. Nahi diren markatzaileak dituzten banakoak hautatuz, hazleek nahi diren ezaugarri horiek dituzten ondorengoak sortzeko aukerak areagotu ditzakete.

G: Nola laguntzen du bereizmen handiko genoma osoko elkartearen azterketak (GWAS) gerezi gozoen hazkuntzan?

A: Bereizmen handiko genoma osoko elkarte-azterketak (GWAS) ikertzaileek markatzaile genetiko espezifikoen arteko asoziazioak identifikatzea ahalbidetzen dute, nukleotido bakarreko polimorfismoak (SNP) eta gerezi gozoaren ezaugarri nagusien artean. Elkarte hauek identifikatuz, hazleek nahi diren ezaugarriak dituzten banakoek selektiboki ugal ditzakete, barietate hobetuak garatzeko.

G: Zer dira haplotipo blokeak gerezi gozoen hazkuntzan?

E: Haplotipo blokeak genomaren atalak dira, non SNP talde bat populazio baten barruan elkarrekin heredatzen den. Gerezi gozoen hazkuntzan, haplotipo-blokeek ezaugarri zehatzekin lotutako gene hautagaiak dituzten genomaren eskualdeak identifikatzen lagun dezakete. Bloke hauek aztertuz, hazleek ezaugarri desiragarrien oinarri genetikoari buruzko ezagutzak lor ditzakete eta zuzendutako hazkuntza-ahaleginak erraztu.

G: Nola onura diezaiokete ikerketa honen aurkikuntzak gerezi gozoen hazkuntzari?

E: Ikerketa honen aurkikuntzak gerezi gozoaren ezaugarri nagusien determinatzaile genetikoei buruzko informazio baliotsua eskaintzen dute. Fruituaren heldutasuna, kalitatea, kolorea, irmotasuna eta tamaina bezalako ezaugarrien oinarri genetikoa ulertuz, hazleek erabaki gehiago har ditzakete gurutzatzeko gurasoak hautatzerakoan. Ezagutza horrek, azken finean, merkatuaren eskaerei eta kontsumitzaileen lehentasunei erantzuten dieten ezaugarri hobeak dituzten gerezi barietate berri eta hobetuen garapena bizkortu dezake.