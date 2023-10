Nerbio- eta immunitate-sistemaren arteko dantza korapilatsua: ardatz neuro-immunearen ikuspegiak

By

Entitate desberdinak izan arren, nerbio- eta immunitate-sistemak elkarrekiko menpeko harreman korapilatsua dute. Bi sistemen arteko dantza korapilatsu honek, ardatz neuro-immune gisa ezagutzen dena, funtsezko zeregina du burmuinean, larruazalean eta digestio-hodietako hainbat prozesu fisiologiko orkestratzeko. Sistema hauetako zelulen arteko komunikazioak Isaac Chiu Harvard Medical School-eko immunobiologoa bezalako zientzialariak liluratu ditu.

Chiu-ren ikerketa T zelulen, mikrogliaren eta bakterioen arteko interakzio konplexuak ezagutzera bideratu da neurodegenerazioaren, larruazaleko infekzio bakterioen eta meningitisa, antraxaren eta kolitisa bezalako mikrobioen infekzioen testuinguruan. Bere aurkikuntzek minaren eta hanturaren mekanismo berriak argitu dituzte, prozesu horietan neuronen, immunitate-zelulen eta mikrobioen papera agerian utziz.

Mina, gorputzak arriskua sumatzeko duen oinarrizko gaitasuna, oso lotuta dago sistema immunologikoarekin. Neurona nozizeptoreek, mina bitartekariaz arduratzen direnak, zelula immunologikoekin elkarreragiten dute noranzko biko diafoniaren bidez. Immunitate-zelulek nerbioei zuzenean eragin diezaieketen substantziak sortzen dituzte, minarekiko sentikorrago bihurtuz. Aldi berean, nozizeptoreek immunitate-zelulek suma ditzaketen neuropeptidoak gordetzen dituzte, haien portaeran eraginez.

Chiu-ren ikerketa-taldeak kaltzitoninaren genearekin erlazionatutako peptidoa (CGRP) bezalako neuropeptidoetan zentratu da eta zelula immunologikoekin duten interakzioan, bereziki makrofagoekin, neutrofiloekin, monozitoekin, T zelulekin eta B zelulekin. Taldeak aurkitu zuen neuropeptido horien eta zelula immuneen errezeptoreen arteko elkarrekintzek zitokinen ekoizpenean, makrofagoen polarizazioan, neutrofiloen kontratazioan eta T zelulen erantzunetan eragin dezaketela. Neuropeptido hauek funtzio erregulatzaile indartsua betetzen dute immunitatean.

Mikrobioen infekzioen testuinguruan, Chiu-ren taldeak bakterioek minaren zuntzak nola bahi ditzaketen jakiteko ikuspegi liluragarriak aurkitu zituen. Esaterako, Streptococcus pneumoniae eta Streptococcus agalactiae-k eragindako meningitisean, patogeno horiek neurona nozizeptoreak aktibatzen dituzte pneumolysin izeneko poroak sortzen dituen toxina baten bidez. Aktibazio honek CGRP-a ekoizten du, eta horrek makrofagoek babes-zitokinen ekoizpena kentzen du, bakterioei bizirauteko eta garuna errazago inbaditzeko aukera emanez.

Beren ikerketen bidez, Chiu eta bere taldeak animalia-ereduetako ardatz neuro-immunea manipulatu ahal izan dute sistema immunologikoak meningitisa bezalako bakterio-infekzioei aurre egiteko duen gaitasuna hobetzeko. Interakzio molekular espezifikoak bideratuz eta in vivo eta in vitro ikuspegiak erabiliz, neuronen, immunitate-zelulen eta mikrobioen arteko elkarreragin konplexuari buruzko ezagutzak lortu dituzte.

Ikerketa honek inplikazio garrantzitsuak ditu estrategia terapeutikoetan. Minaren bideei zuzenduta, hala nola CGRP blokeatzea, posible izan daiteke infekzioen aurkako erantzun immunologikoak hobetzea. Ardatz neuro-immunearen ulertzeak hainbat gaixotasun eta infekzio tratatzeko aukera berri bat zabaltzen du.

Iturriak: The Scientist, Wiley Online Library, Nature Reviews Immunology, National Institute of Dental and Craniofacial Research