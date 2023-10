Materia ilun misteriotsuak materia normalarekin elkarreragin dezake fotoi ilunen bidez, analisi berriek iradokitzen dute

Nazioarteko fisikari talde batek egindako azken analisi batek energia handiko sakabanatze esperimentuetako zenbait daturen azalpen potentziala eskaintzen du. Ikertzaileek proposatzen dute fotoi ilunak, materia ilunarekin lotutako partikula hipotetikoak, izan daitezkeela behaketa horien erantzule. Unibertsoaren masaren %85 gutxi gorabehera materia iluna hartzen du izena, erradiazio elektromagnetikoarekin elkarreragin ez duelako.

Fotoi ilunak sektore ilunaren zati bat dira, materia iluna dagoen unibertsoaren zati hipotetiko bat. Partikula hauek ahul lotzen dira materia arruntarekin, fotoi iluna bezala ezagutzen den gauge bosoi baten nahastearen bidez. Akoplamendu honek materia ilunaren izaerari eta gainerako unibertsoarekin dituen interakzioei buruzko argibideak eman ditzake.

Nicholas Hunt-Smith-ek eta Australiako Adelaideko Unibertsitateko bere lankideek zuzendu dute analisia eta Journal of High Energy Physics aldizkarian argitaratu dute. Beren ikerketan, ikertzaileek energia handiko sakabanatze datuen kromodinamika kuantiko globalaren analisia egin zuten Jefferson Lab Angular Momentum esparruan.

Emaitzek adierazten dute fotoi ilun bat barne hartzen duen eredua hobesten dela Eredu Estandarraren hipotesiaren aurrean. Hobespen honen garrantzia 6.5 ​​desbideratze estandarretan neurtzen da. Azterketa sakabanatze inelastiko sakoneko esperimentuetan zentratu zen, zeinak energia handiko zunda bat protoi batekin elkarreragiten duen, eta ondorioz, protoiaren barruan quark-en momentuaren banaketa zehazten da.

Argonne National Laboratory-ko Tim Hobbs fisikari teorikoak ikerketa "probokatzaile"tzat jo badu ere, ikerketa gehiago eta ziurgabetasunaren kuantifikazio hobea behar direla nabarmendu du. Beste esperimentu batzuek, hala nola elektroi-positroi esperimentuak, fotoi ilunen existentziari buruzko informazio baliotsuak eman ditzakete.

Azterketa honek aukera berriak zabaltzen ditu materia iluna aztertzeko eta bere izaera misteriotsua argitzeko. Fotoi ilunen propietateak eta elkarrekintzak gehiago ikertuz, zientzialariek materia ilunak unibertsoan duen eginkizuna hobeto ulertzea espero dute.

