Krokodilioen arbasoak poliki-poliki zahartu ziren

Current Biology aldizkarian argitaratutako ikerketa berri batek agerian uzten du antzinako krokodiloen arbasoak, krokodilomorfoak bezala ezagutzen direnak, motelago hazi zirela beste narrasti handi batzuekin alderatuta, hala nola dinosauroak. Ikertzaileek Hegoafrikan aurkitutako 200 milioi urteko krokodilomorfoen barne-egitura aztertu zuten eta haien hazkunde-tasa ondorengo modernoen antzekoa zela aurkitu zuten. Horrek zalantzan jartzen du krokodilo bizidunetan ikusten den hazkunde motela euren bizimodu sedentario eta erdi-uretakoaren ondorioa dela dioen ustea.

Ikerketak duela 210 milioi urte bizi izan zen krokodiliar arbaso erraldoi aurkitu berri baten fosilak ere aztertu ditu. Fosil hauek Hegoafrikako Qhemegha herrian aurkitu zituzten. Antzinako hezur horien ezaugarriak aztertuta, hala nola urteko hazkundea eta hezur-ehuna, ikertzaileek zehaztu zuten espezie berria bere garaiko beste narrasti handi batzuek baino motelago hazten zela. Gainera, hazkuntza motelaren estrategia horrek krokodilomorfoen eboluzio osoan iraun zuela ikusi zuten, espezie berriagoak hazkundea are gehiago moteldu zutelarik.

Interesgarria da ikertzaileek iradokitzen duten hazkunde moteleko estrategiak garrantzi handia izan zuela krokodilomorfoen biziraupenean Triasiko Aldiaren amaierako desagerpen masiboan. Dinosauroak desagerpenetik bizirik atera zirela uste da, azkar haziz, hazten diren krokodilomorfoek gertakariaren ondoren bizirik irautea eta aurrera egitea lortu zuten. Hazkunde-estrategien alde nabarmen honek, azkenean, krokodilioen eta hegaztien dibergentzia ekarri zuen, haien senide bizienak.

Aurkikuntza hauek krokodilioen eboluzioaren historiari buruzko argibideak ematen dituzte eta haien hazkuntza-tasak eratu zituzten faktoreak argitzen dituzte. Arlo honetan egindako ikerketa gehiagok espezie desberdinak denboran zehar nola moldatzen eta eboluzionatzen duten ulertzen lagunduko du.

