Koral-koloniaren tamainak eta formak itsas konplexutasuna eta osasuna zehazten dituzte

Hiloko Hawaiʻi Unibertsitateko Sofia Ferreira graduondoko ikasleak, itsas zientzialariekin elkarlanean, egindako azken ikerketa batek azpimarratzen du koral kolonien tamaina eta formaren garrantzia itsas ekosistemen konplexutasuna eta osasuna zehazteko. Nature aldizkarian argitaratutako ikerketak Guameko koralezko arrezifeek habitataren konplexutasunean nola eragiten duten iragartzean zentratu zen.

Koralak naturaren arkitektoak dira, hainbat habitat eta aterpe diseinatzen dituzte itsas espezieentzat. Ferreiraren taldeak goi-teknologiako urpeko kamerak eta 3D fotogrametria teknikak erabili zituen Guam inguruko 208 koral arrezife guneen mapa egiteko. Banaka 12,000 koral baino gehiago ebaluatu zituzten, haien tamaina eta hazkuntza forma jasoz.

Azterketak aurkitu du koral-kolonia baten kurba eta angelu bakoitzak eginkizun erabakigarria betetzen duela itsas espezie ugariri eusteko. Ikertzaileek ondorioztatu zuten koral kolonien tamaina eta morfologia Guameko arrezifeetako habitat konplexutasunaren iragarle sendoak direla eta koral arrezifeen monitorizazio programetan sartu behar direla.

Koral-arrezifeek tokiko zein mundu mailako estresatzaileen mehatxu handiagoak jasaten dituzte. Ekosistema horien barne-funtzionamendua ulertzea funtsezkoa da haien kontserbaziorako. Ferreirak espero du haien aurkikuntzek itxaropena eskaintzea eta etorkizuneko ikerketetarako argibideak eskaintzea arrezife-habitat gorabeheratsuek klima-aldaketaren pean arrezifeei lotutako organismoetan duten eraginari buruz.

Ikerketa honek koral kolonien ezaugarrien eta itsas ekosistemaren konplexutasunaren arteko erlazio korapilatsua ulertzen laguntzen du. Koral-koloniek beren inguruko habitata nola moldatzen duten jakiteko, ikertzaileek kontserbazio-estrategia eraginkorragoak garatu ditzakete ezinbesteko ekosistema horiek babesteko.

– Sofia B. Ferreira et al, Prediction of habitat complexity using a character-based approach on coral reefs on Guam, Scientific Reports (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

- Hilo-ko Hawaiiko Unibertsitatea (iturburu-artikulua)