Giza zelulek tamaina eta zenbaketa eredu bat jarraitzen dute

Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batean, McGill Unibertsitateko ikertzaileek giza zeluletan eredu liluragarri bat aurkitu dute, badirudi organismo osoan simetria matematiko koherentea jarraitzen duela. Azterketak zelula-tamainaren eta zenbaketaren arteko alderantzizko erlazioa erakusten du, aldagai horien arteko truke-off bat iradokiz.

Zelulen tamainak eta kopuruak funtsezko eginkizunak betetzen dituzte giza gorputzaren hazkuntzan eta funtzioan. Hala ere, orain arte, ez da azterketa integralik aztertu faktore horien arteko erlazioa giza organismo osoan. Hutsune hori betetzeko, ikerketa-taldeak argitaratutako 1,500 iturritik gorako datuak bildu zituen zelula-tamainaren eta zelula-mota nagusien kopuruaren datu multzo zehatza sortzeko.

Ikerketaren aurkikuntzek erakusten dute zelulen tamaina handitzen den heinean, zelulen kopurua gutxitzen dela, eta alderantziz. Horrek esan nahi du tamaina-klase jakin bateko zelulek berdin laguntzen dutela gorputzaren biomasa zelularrari. Zelula-tamainaren eta zenbaketaren arteko erlazioa zelula-mota eta tamaina-klase ezberdinetan egiazkoa da, homeostasiaren eredu koherentea adierazten du.

Ikertzaileek kalkulatzen dute gizonezko batek 36 bilioi zelula inguru dituela gorputzean, emakumezkoek, berriz, 28 bilioi zelula inguru, eta hamar urteko ume batek 17 bilioi zelula inguru ditu. Zelulen biomasaren banaketan gihar eta gantz zelulak dira nagusi, globulu gorriak, plaketak eta globulu zuriak, berriz, eragin handia dute zelulen zenbaketetan.

Interesgarria da zelula mota bakoitzak gizabanakoaren garapenean zehar uniforme mantentzen duen tamaina-tarte ezaugarri bat mantentzen du. Eredu hau koherentea da ugaztun-espezie guztietan, eta zelula-biologiaren oinarrizko printzipioa iradokitzen du.

Oro har, ikerketa honek giza gorputzean zelularen tamainaren eta zenbaketaren arteko erlazio korapilatsua argitzen du. Aurkikuntzak zelulen garapenari eta funtzionamenduari buruzko informazio baliotsua eskaintzen dute, biologiaren alorrean esplorazio gehiagorako bide berriak irekiz.

