Antzinako lepoko batek Neolitoko kulturaren konplexutasun soziala agerian uzten du

PLOS ONE aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek Neolitoko kulturaren dinamika sozialari buruzko ikuspegi berriak azaltzen ditu Jordaniako antzinako ume baten hilobian aurkitutako lepoko apaindu baten analisiaren bidez. Hala Alarashik eta Espainiako Consejo Superior de Investigaciones Científicas-eko eta Frantziako Université Côte d'Azur-ko kideek egindako ikerketak gorputz-apaingarrien garrantzia eta kultura-balioak eta nortasun pertsonalak transmititzeko duten zeregina argitzen du.

Jordaniako Ba'ja herri neolitikoan aurkitutako lepokoa K.a. 7400 eta 6800 artean dago. 2,500 harri eta maskor koloretsu baino gehiagok, bi anbarra ale aparteko (Levanten ezagutzen den zaharrena), harrizko zintzilikario handi batek eta ama-perla eraztun finean grabatutako eraztun batek osatzen dute. Elementu horien konposizioa, artisautza eta diseinu espaziala arretaz aztertuta, ikertzaileek zehaztu zuten behin errenkada anitzeko lepoko bakarra osatzen zutela.

Lepoko hau egiteko lan zorrotza eta beste eskualde batzuetako material exotikoak inportatu ziren. Haren aurkikuntzak Neolito garaian gizarte maila altua zuten pertsonen hileta-praktikei buruzko informazio baliotsua eskaintzen du. Lepokoak, halaber, Ba'ja komunitatearen dinamika sozial konplexua agerian uzten du, artisauek, merkatariek eta estatus altuko agintariek parte hartzen duten pieza landuak enkargatuko zituztenak.

Lepokoaren berreraikuntza fisikoa Jordan Hegoaldeko Petra Museoan erakutsi dute orain. Artefaktu nabarmen honek gorputz apaingarrien eta Neolito garaiko gizarte-dinamika korapilatsuaren esangura kulturalaren lekuko gisa balio du. Antzinako kultura honi buruzko ikerketa gehiago beharrezkoak dira ikerketak agerian utzitako konplexutasunak ondo ulertzeko.

Sources:

– “Oroimenaren hariak: Ba`ja (Jordania) neolitoko herrixkan hildako ume baten apaindura berreskuratzea” Hala Alarashi et al., PLOS ONE

– Irudiaren kreditua: Alarashi et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0