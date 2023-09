Ilargiaren konposizioari buruzko ikuspegi berriak: Chandrayaan-3-k sufre kontzentrazio altua aurkitzen du

Indiako Chandrayaan-3 lurreratzea Ilargiaren hego polotik gertu ukitu da, eta ilargi-azalerari buruzko datu eta ikuspegi zirraragarri berriak emanez. Pragyan-en lurzoruaren errobiak ilargiko lurzoruan sufrearen presentzia detektatu du, eta hori ez zen ustekabekoa, izan ere, normalean sufrea kontzentrazio baxuetan aurkitzen da ilargiko harrietan eta lurzoruetan.

Sufre kontzentrazio altua aurkitzeak etorkizuneko ilargiaren esploraziorako aukera interesgarriak sortzen ditu. Sufrea baliabide baliotsua izan liteke astronautentzat, lurretik bizitzeko baliabidea eman baitezake. Adibidez, sufre-oinarritutako hormigoia eraikuntzarako erabil liteke, ordu gutxitan gogortzeko eta higadura erresistenteagoa izateko abantailarekin. Sufrea eguzki-zelulak, bateriak eta ongarriak garatzeko ere erabil liteke.

Sufrearen neurketak Ilargiaren sistema geologikoari buruzko argibideak ere eskaintzen ditu. Ilargi-poloetako goi-lurren konposizioa ekuatore-eskualdeetakoa baino funtsean desberdina izan liteke, ingurumen-baldintza desberdinengatik. Gainera, eskualde polarretan sufrea egoteak iradokitzen du ilargi-atmosfera oso mehea eta azaleko tenperatura-baldintza bereziak daudela, sufrea solidoan biltzea ahalbidetzen dutenak.

Hasierako emaitzak itxaropentsuak diren arren, datuen azterketa eta kalibrazio gehiago beharrezkoak dira dagoen sufre kopuru zehatza baieztatzeko. Indiako Espazio Ikerketarako Erakundea datuak prozesatzen ari da, eta zientzialariak irrikaz daude Pragyan-en neurketa gehiagoren zain.

Chandrayaan-3-ren misio mugarri honek Ilargiaren konposizioaren ulermena hobetzeaz gain, bere eraketari eta bilakaerari buruzko galdera berriak egiteko aukera ematen digu. Ilargiaren hego poloko eskualdearen esplorazioak, aurretik azaletik aztertu ez dena, ikerketa zientifikorako bide berriak irekitzen ditu.

