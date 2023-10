NA64 esperimentuak materia ilunaren bilaketan aurrerapena erakusten du

CERNeko NA64 esperimentua aurrerapauso garrantzitsuak ematen ari da materia ilunaren bilaketan, batez ere GeV azpiko partikulak dituzten materia ilun termikoen ereduetan. APS Physical Review Letters aldizkarian egindako azken argitalpen batean, esperimentuak aurkikuntza aitzindari bat agerian utzi zuen: A0 fotoi ilun iheskorren bitartez interakzio baten identifikazioa.

Materia iluna, unibertsoaren masaren zati esanguratsu bat osatzen duen entitate ikusezina, puzzle misteriotsu bat izaten jarraitzen du zientziaren arloan. Materia ilun termikoko ereduak, batez ere GeV azpiko partikulak dituztenak, hautagai sinesgarri gisa agertu dira enigma hau argitzeko.

Eredu hauen arabera, materia iluna eta materia arrunta oreka termikoan zeuden garai batean, elkar neutralizatzen ziren tasa baliokideetan. Hala ere, unibertsoa hedatu eta hoztu ahala, oreka hau eten egin zen, materia ilunaren dentsitate aztarna bat atzean utziz. Egoera hau hobeto ulertzeko, materia iluna eta eredu estandarreko partikulak lotzen dituen interakzio forma berri bat behar da.

Elkarreragin horren oinarrian A0 fotoi iluna dago, materia ilunaren χ eta materia arruntaren arteko bitartekari gisa balio duena. Elkarreragina nahasketa zinetikoaren (ϵ/2)F0μνFμν terminoaren menpe dago, non Fμν eta F0μν fotoi eta fotoi eremu ilunen tentsio-tentsorea adierazten duten, eta ϵ nahaste-indarra adierazten du.

A0 fotoi ilunak, espontaneoki hautsitako UD(1) neurgailu-taldearekin lotutakoa, eD akoplamendu-indarra iluna du. Akoplamendu hau Lint = -eDA0μJμD gisa adierazten da, JD materia ilunaren korrontea adierazten duelarik. Gainera, nahasketa terminoak Lint = ϵeA0μJμem elkarrekintza sortzen du A0 eta Jμem korronte elektromagnetikoaren artean, non e akoplamendu elektromagnetikoa adierazten duen.

Konexio korapilatsu hauek ulertzea funtsezkoa da, materia ilunaren misterioak argitzeko eta partikulen fisikaren eredu estandarrekiko elkarrekintza osatzen baitute.

Materia ilun termikoen eta fermionikoen ereduen konplexutasunetan nabigatzeko, ikertzaileek arretaz aztertu behar dute parametro-espazioa. Honek azpi-GeV χ partikulen existentzia aurreikusia aztertzea dakar, hainbat forma har ditzaketenak: eskalar, Majorana edo pseudo-Dirac partikulak, guztiak A0 fotoi ilunarekin akoplatuta.

Esplorazio honetan ezinbestekoa da deuseztatze-sekzioa, materia ilunaren dentsitatea eta αD akoplamendu ilunaren indarra definitzen duten parametro-balioak zehaztea. Parametro hauek fotoi ilunaren ϵ nahastearen eta αD akoplamenduaren arteko elkarreraginaren berri ematen dute, materia ilunaren izaera argituz.

CERNeko NA64 esperimentua GeV azpiko materia ilunaren bilaketan abangoardian dago. 100 GeV elektroien eta helburu aktibo baten arteko talken bidez, GeV azpiko materia ilunaren sekretuak aurkitzea du helburu esperimentu honek. Konfigurazio esperimentalak zintilladoreen kontagailuak, espektrometro magnetikoa, kalorimetroak eta partikulak identifikatzeko eta karakterizatzeko diseinatutako hainbat detektagailu ditu.

Espektrometro magnetikoa funtsezko osagaia da, sarrerako elektroiaren momentua zehatz berreraikitzea ahalbidetzen duena, %1eko zehaztasun ikusgarriaz. Micromegas bezalako detektagailuekin eta lasto-hodi ganberekin konbinatuta, esperimentuak partikulen interakzioen ulermen osoa eskaintzen du.

Hala ere, sub-GeV materia iluna bilatzea erronkak dakartza, bereziki nahi diren aurkikuntzak ilun ditzaketen atzeko seinaleei aurre egiteko. Atzeko iturri hauek dimuoien galerak, μ, π, K desintegrazioak, ihes neutralak eta hadroi neutroen zulaketa dira. Ikertzaileek teknika berritzaileak erabiltzen dituzte atzeko seinale horiek arintzeko, simulazioek eta datuen analisiek lagundutako hautaketa-irizpideak erabiliz, nahi ez diren seinaleak identifikatzeko eta baztertzeko.

Analisi estatistikoak funtsezko zeregina du materia iluna ulertzeko bilaketan. Teknika aurreratuen bidez, ikertzaileek nahaste-indarraren ϵ-ren goiko mugak zehaztu dituzte, informazio baliotsuak azaleratuz. NA64 esperimentuaren emaitzek % 90eko konfiantza mailaren bazterketa-mugak ezarri dituzte ϵ-rako, ϵ-ren eta A0 masaren arteko erlazio korapilatsua agerian utziz. Emaitza hauek materia ilunaren ulermena birmoldatzeko ahalmena dute, esplorazio eta ikerketarako bide berriak irekiz.

NA64 esperimentuaren aurkikuntzen ondorioak laborategitik haratago zabaltzen dira, materia ilun termikoen ereduei mugak eskainiz. Masa baxuko materia iluneko partikulen parametro-planoek (y; mχ) eta (αD; mχ) materia iluneko zenbait agertoki jasaten dituzten erronkei buruzko argibideak ematen dituzte eta esplorazio gehiago bultzatzen dute.

Aurrerapen bakoitzarekin, hurbilago gaude materia ilunaren enigma argitzeko eta unibertsoaren ulermen sakonago bat lortzeko.

Iturria:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Search for Light Dark matter with NA64 with CERN at', Physical Review Letters, 131 (16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.