Astronautek urtutako ilargiaren hautsean gidatu dezakete erronkak gainditzeko

Astronautek Ilargira itzultzen direnean, erronka ugari izango dituzte, erradiazioa, tenperatura gorabeherak eta ilargi-hauts arriskutsua barne. Ilargiaren gainazala zeharkatzearen gaiari aurre egiteko, Europako Espazio Agentzia (ESA) hautsa urtzeko eta gidatzeko gainazal solidoak sortzeko energia handiko laserrak erabiltzeko ideia aztertzen ari da.

Apollo 11 misioak ilargi-hautsaren sakoneraren eta kantitatearen inguruko zalantzak izan zituen, lurreratzean hondoratzeko arriskua zekarren. Lehorreratzeko hautsa hautemateko zundek hondoratzea eragozten zuten arren, hautsak arazoak sortzen zituen epe laburreko ilargi-azalera esploratzeko. Horregatik, etorkizuneko misioetarako, hauts fin eta itsatsiari irtenbidea aurkitzea funtsezkoa da.

Hautsa lekuan urtuz, ESAk ilargi-ingurune gogorra jasan dezaketen gidatzeko gainazal gogortuak sortzea du helburu. NASAren modelizazioak erakusten du espazio-ontzi handiagoen lurreratzeak hauts kantitate handiak sor ditzakeela, lurreratzeko azalerak kaltetu ditzakeela. Beraz, hautsa urtu eta gainazal solidoak osatzeko gaitasunak arazo hauek saihestu ditzake.

ESAren PAVER (erregolitoaren eremu handietako sinterizaziorako errepidea asfaltatzea) programa planteamendu honen potentziala ikertzen aritu da. Ilargi-erregolito simulatua erabiliz egindako proba kontrolatuetan, 12 kilowatt-eko CO2 laser bat erabili zen hautsa urtzeko, eta ondorioz Ilargiko errepide, lurreratze gune eta eremu operatibo gisa balio zezakeen gainazal leun eta beirazko bat lortu zen.

Energia handiko laserrak erabiltzea Lurreko harea urtzeko gainazal solidoetarako 1933an proposatu zen baina inoiz ez zen ezarri. Hala ere, Ilargian, in situ baliabideen garapena funtsezkoa da, eta kontzeptua bideragarriagoa da. Karbono dioxidoko laser bat Ilargira eraman beharrean, ESAk iradokitzen du ilargiaren eguzki-argia Fresnel lente trinko baten bidez kontzentratu daitekeela urtze baliokidea lortzeko.

PAVER-en emaitzak zehazten dituen azken artikuluak eguzki-energiaren eta ilargi-erregolitoaren erabilgarritasun zuzena nabarmentzen du Ilargian, erregolitoaren sinterizazioa edo urtzea bideragarri bihurtuz. Azterketan sortutako laginek konpresio-erresistentzia desberdinak erakutsi zituzten, 56.19 eta 216.29 MPa bitartekoak, 93.97 MPa-ko batez bestekoa.

Ikerketa honek in situ baliabideen erabileran aurreko lanak zabaltzen ditu, Ilargiko azpiegiturak eraikitzeko urtutako ilargi-erregolitoa erabiltzeko potentziala erakutsiz. Garapen gehiagorekin, urtutako ilargiaren hautsean gidatzea errealitate bihur daiteke, etorkizuneko ilargi esploratzaileei garraio fidagarria eta iraunkorra eskainiz.

Sources:

– Nature Scientific Reports: “Laser melting manufacturing of large elements of lunar regolith simulant for paving on the Moon” Juan-Carlos Ginés-Palomares-en eskutik.