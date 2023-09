Ikerketa berriek lurretik hurbilen dagoen zulo beltza 150 argi-urtera egon daitekeela iradokitzen du

By

Azken ikerketa batek Lurretik hurbilen dagoen zulo beltzaren ulermena zalantzan jarri du. Aurretik egindako ikerketek adierazi zuten zulo beltz ezagunena 1,560 argi-urtera kokatu zela. Hala ere, The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society aldizkarian argitaratutako ikerketa berri batek iradokitzen du zulo beltz bat egon daitekeela Lurretik 150 argi-urtera.

Ikerketa Hyades kumuluan zentratu zen, hau da, gure planetatik hurbilen dagoen izar multzo irekia dena. Europako Espazio Agentziaren Gaia misioko datuak erabiliz, Paduako Unibertsitateko eta Bartzelonako Unibertsitateko zientzialariek Hyades kumuluko izarren mugimendua eta eboluzioa aztertu zuten. Simulazioen bidez, kluster barruan edo inguruan zulo beltzak daudela iradokitzen duten frogak aurkitu dituzte.

Kluster irekia beren grabitazio-erakarpenaren ondorioz modu askean lotzen diren eta ezaugarri partekatuak dituzten izar-bilduma da, hala nola adina eta osaera kimikoa. Ikertzaileek simulazioen emaitzak Hyadeseko izarren benetako posizio eta abiadurarekin alderatu zituzten, Gaia sateliteak zehatz-mehatz behatu baitzituen. Simulazioek klusterren erdian edo inguruan bizpahiru zulo beltz daudela adierazi zuten.

Baieztatuz gero, zulo beltz hauek gure eguzki-sistematik hurbilen dauden hautagaiak izango lirateke. Aurkikuntza honek galaxiako zulo beltzen banaketa argitzeaz gain, izar-multzoen bilakaeran nola eragiten duten eta grabitazio-uhinen iturrietan nola eragiten duten argitzen du.

Zulo beltzak izar masiboen kolapsotik sortutako objektu oso trinkoak dira. Haien grabitate-erakarpena hain da indartsua, non argiak ere ezin diola ihes egin. Zuzenean behatu ezin diren arren, haien presentzia normalean inguruko materian duten eragina aztertuz ondorioztatzen da. Esaterako, zulo beltz batek igarotzen den izar bat suntsitzeak X izpiak antzeman daitezke.

2015ean grabitazio-uhinak detektatzeak nabarmen aurreratu du zulo beltzen ikerketa. Grabitazio-uhinak 1.3 milioi argi-urtera kokatutako bi zulo beltzen talkatik ikusi ziren lehen aldiz, zeruko gorputz enigmatiko hauei buruzko ikerketa gehiago piztuz.

Sources:

– Jatorrizko artikulua: [iturria]

– ESAren Gaia misioa: [iturria]