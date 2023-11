Bakterioen memoria: nola erabiltzen duten mikrobioek burdina estrategiak transmititzeko

By

Austineko Texaseko Unibertsitateko zientzialariek aurkikuntza interesgarria egin dute: bakterioek oroitzapenak sortzeko gaitasuna dute, gizakiek bezala, jokabide zehatzak aktibatzeko. Oroitzapen hauek belaunaldiz belaunaldi transmititu daitezke eta infekzio arriskutsuen sorreran eta antibiotikoen erresistentzia garatzen dute.

Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratutako ikerketa batean, ikertzaileek bereziki E. coli bakterioetan eta informazioa gordetzeko burdin-mailen erabileran zentratu ziren. Burdin-maila baxuagoko bakterio-zelulak hobeak zirela aurkitu zuten, biofilmak sortzen zituzten bakterioek burdin-maila handiagoak zituzten bitartean. Burdin-maila orekatua zutenek antibiotikoen tolerantzia erakutsi zuten. "Burdinezko oroitzapen" hauek gutxienez lau belaunaldi iraun zuten zazpigarren belaunaldian desagertu baino lehen.

Bakterioek garun edo nerbio sistemarik ez duten arren, beren inguruneko informazioa bildu eta etorkizunean erabiltzeko gorde dezakete. Souvik Bhattacharyya-k, ikerketaren egile nagusiak, azaltzen du bakterioek onura egin dezaketela gordetako informazioa azkar atzitzeaz, ingurune jakin bat maiz topatu badute.

Burdina, Lurreko elementurik ugarienetako bat izanik, zeregin kritikoa betetzen du zelula-prozesuetan. Ikertzaileek proposatzen dute burdin-maila baxuek bakterioen memoriak abiarazten dituztela mugitzen diren migrazio-multzo azkar bat sortzeko, eta burdin-maila altuek biofilm bat osatzeko ingurune egokia adierazten duten bitartean.

Bakterioen memoriaren ulermen honek aukera berriak zabaltzen ditu bakterioen infekzioei aurrea hartzeko eta aurre egiteko. Birulentziarako ezinbestekoak diren burdina-mailak bideratuz, ikertzaileek terapeutikoak garatu ditzakete bakterioen estrategiak eteteko eta tratamendurako jasangarriagoak izateko.

Amaitzeko, ikerketa honek bakterioek memoriak gordetzeko eta etorkizuneko belaunaldiei transmititzeko duten gaitasun zoragarria azpimarratzen du. Bakterioen portaeraren atzean dauden mekanismoak argituz, zientzialariak bakterioen infekzioei aurre egiteko eta antibiotikoen erresistentziari aurre egiteko estrategia potentzialak desblokeatzen ari dira.

ohiko galderak

Zer dira bakterioen oroitzapenak?

Bakterioen memoriak bakterioek atzi dezaketen eta erabil dezaketen gordetako informazioa dira, inguruneko estimuluei erantzuteko jokabide zehatzak aktibatzeko.

Nola gordetzen dituzte bakterioek oroitzapenak?

Bakterioek memoriak gordetzen dituzte elementu kimiko arruntak erabiliz, hala nola burdina, informazioa kodetzeko eta ondorengo belaunaldiei helarazteko.

Zein funtzio betetzen du burdinak bakterioen memorian?

Bakterio-zeluletako burdin-mailak funtsezko faktore gisa jokatzen du memoriak gordetzeko eta sartzeko. Burdina-maila baxuagoa duten bakterio-zelulak hobeak dira kiskaltzen, eta burdin-maila handiagoa dutenek biofilmak sortzen dituzte. Burdin maila orekatuak antibiotikoen tolerantziarekin lotzen dira.

Nola onuragarria izan daiteke bakterioen memoria ulertzeak?

Bakterioen memoria ulertzeak tratamendu bideratuak garatzeko aukerak zabaltzen ditu bakterioen estrategiak eteteko eta infekzioei aurre egiteko. Burdin-maila manipulatuz, ikertzaileek bakterioak tratamendua jasan dezakete.