Micaela Robsonek espazioko bidaiak iraultzen ditu adreilu bakterioekin

Micaela Robson, Landare eta Mikrobioen Biologia Saileko graduondoko ikaslea, espazio-bidaien etorkizuna eraldatzeko ahalmena duen ikerketa berritzaileari ekiten dio. Ipar Carolinako Space Grant-eko ikertzaile gisa, Robsonek bakterioen erabilera aztertzen duen proiektu bat zuzentzen ari da Kanpoko Espazioan bio-oinarritutako azpiegiturak eraikitzeko, ahalegin ausarta eta asmo handikoa.

Robson-en ikerketaren muina eraikuntzako materialak sortzeko mikrobioki induzitutako karbonatoen prezipitazioa (MICP) izeneko prozesua erabiltzean datza. Prozesu honek bakterioen ahalmena aprobetxatzen du, kaltzio karbonatoaren prezipitazioa deritzon kareharri antzeko substantzia bat sortzeko. Substantzia natural hau erabiliz, partikulak elkarrekin itsatsi eta "bio-adreilu" sendoak sortzea posible bihurtzen da, lurreratzeko gainazal solido gisa eta ingurune estralurtarretan eraikitzeko egitura gisa balio dutenak.

Tradizionalki, Lurreko ingeniari geoteknikoek MICP erabiltzen dute eraikuntza helburuetarako. Hala ere, Robsonek teknika hau espazioko aplikazioetarako egokitzeko ahalmena aitortu zuen. Urearen hidrolisia, MICP-n erabili ohi den prozesu metabolikoa, gari laborantzan dauden bakterio jakin batzuek hobetu dezaketela aurkitu zuen. Bakterio hauek amoniakoa kontsumitzeko gaitasun nabarmena dute, urearen hidrolisi-prozesuaren azpiproduktu garrantzitsu bat, eta espazioan erabiltzeko seguruagoa eta jasangarriagoa da.

Espazio misioetarako MICP prozesuan amoniakoa kontsumitzen duten bakterio hauek sartuz, Robsonek bi helburu nagusi lortu nahi ditu. Lehenik eta behin, astronautentzat arriskutsua izango litzatekeen amoniako toxikoaren askapena ezabatu nahi du. Bigarrenik, sistema optimizatzea espero du, urea gutxiago gehitu behar izateko, eta horrela prozesua eraginkorragoa eta errentagarriagoa izan dadin.

Robsonen ikerketaren ondorio potentzialak espazioan egitura sendoak sortzeaz haratago zabaltzen dira. Ikuspegi berritzaile honek bi arazo kritiko ere jorratzen ditu: hondakinen kudeaketa eta elikagaien ekoizpena. Urea, giza hondakinen osagaia, landareak elikatzeko baliabide baliotsu gisa erabil daiteke. Nitrogenoaren zikloaren bidez, bakterioek sortutako bio-adreiluek baliabide mugatuak dituzten laboreak lantzen lagun dezakete, etorkizuneko espazio-esploraziorako sostengua emanez eta, potentzialki, giza bizitzari eusteko.

Robsonen proiektua, "Biomaterials for Space Missions - Evaluating Nitrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant" izenekoa, ekainean hasi zen NC Space Grant-en babespean. Emaitza itxaropentsuekin, bere ikerketek etorkizunerako bidea zabaltzen dute, non bio-oinarritutako azpiegiturak eta baliabideen erabilera jasangarriak espazio-bidaietan ezinbesteko zeregina duten.

FAQ:

G: Zer da mikrobikoki eragindako karbonatoen prezipitazioa (MICP)?

E: MICP bakterioek kaltzio karbonatoaren prezipitazioa izeneko kareharri antzeko substantzia bat sortzen duten prozesu bat da, material sendoak sortzeko erabil daitekeena.

G: Nola eragiten dute bakterioek espazioko bidaian?

E: Bakterioak aprobetxa daitezke bio-adreiluak ekoizteko, espazio-inguruneetako azpiegiturarako eraikuntza-material gisa balio dutenak.

G: Zer da urearen hidrolisia?

A: Urearen hidrolisia prozesu metaboliko bat da, non bakterioek urea amoniako eta karbonato bihurtzen duten.

G: Nola jorratzen du Micaela Robsonen ikerketak espazioan hondakinak eta elikagaien ekoizpena?

E: Bakterioak amoniakoa kontsumitzeko eta urea birplanteatzeko erabiliz, Robson-en ikerketek espazioan baliabideen erabilera maximizatzen duen nitrogenoaren ziklo sistema bat sortzea ahalbidetzen du, landareen hazkuntzarako giza hondakinak erabiltzea barne.