Hubert Reeves: astrofisikaria eta zientzia-komunikatzailea

Hubert Reeves, duela gutxi 91 urte zituela zendu den astrofisikari kanadiar-frantziarra, zientzialari ospetsua ez ezik, zientzia-komunikatzaile nabarmena ere izan zen. Montrealen jaio zen 1932an, Reevesek gaztetan garatu zuen astronomiarekiko zaletasuna, mundu naturala esploratuz eta izarrak ikertuz astronomo amateur gisa. Kosmosarekiko zuen lilurak astrofisikan karrera egitera eraman zuen, azkenean Cornell Unibertsitatean doktoretza lortu eta NASAren espazio-programako aholkulari bihurtuz.

Reeves ezaguna zen publiko orokorrari kontzeptu zientifiko konplexuak azaltzeko zuen gaitasunagatik, eta zientziarekiko eta unibertsoarekiko zuen maitasuna publiko zabalago batekin partekatu nahi zuen. 1981ean, “Patience dans l'Azur” (Isiltasunaren atomoak: hezkuntza kosmikoaren esplorazioa) izeneko liburua argitaratu zuen, Frantzian bestseller bihurtu zen eta 25 hizkuntzatara itzuli zena. Liburuak laudorioak jaso zituen astrofisika saga epiko bihurtzeko duen gaitasunagatik, eta Reevesen ospea sendotu zuen zientzia-komunikatzaile trebe gisa.

Bere ibilbidean, Reevesek 40 liburu baino gehiago idatzi zituen, haurrentzako hainbat izenburu barne. Aurpegi ezaguna bihurtu zen Frantziako telebistan, literatur tertulia ezagunetan agertu eta ikusleak liluratu zituen bere ile zuri basatiarekin, begi dirdiratsuekin eta Quebeceko azentu liluragarriarekin. Bere jokaera karismatiko eta erakargarriak frantses hiztunen munduan hiztun bilatu zuen, non Carl Saganen frantsesaren baliokide gisa ezaguna egin zen.

Reeves zientzia-komunikatzailea ez ezik, ekologista garrantzitsu bat ere izan zen. Naturaren babesa sutsuki defendatu zuen eta gizateriak jasaten dituen autosuntsizioaren arriskuez ohartarazi zuen. Uste zuen gizakiak ez direla aukeratutako espeziea eta gure ekintzen ardura hartu behar dugula gure biziraupena bermatzeko.

Hubert Reevesek astrofisikaren eta zientziaren komunikazioaren alorrean egindako ekarpenek eragin iraunkorra utzi dute. Ezagutza zientifikoaren eta publiko orokorraren arteko zubi-gaitasunak pertsona ugari inspiratu ditu unibertsoaren misterioak hausnartzera eta mundu naturala zaindu eta babesteko.

