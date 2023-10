Astrozitoen zeregina loaren erregulazioan

Journal of Neuroscience aldizkarian argitaratu berri den ikerketa batek astrozitoek, garuneko zelula mota batek, loaren erregulazioan duten zeregin erabakigarria argitu du. Ikerketak erakutsi zuen zelula horiek aktibatzea saguak esna mantendu ditzakeela denbora luzez, geroago logura handitu gabe. Aurkikuntza honek esna luzea duten pertsonei mesede egiteko ahalmena du, hala nola txandako langileak, lehen erantzuntzaileak eta militarrak.

Marcos Frank neurozientzialariak eta Elson S. Floyd College of Medicine Unibertsitateko Washingtongo Unibertsitateko bere taldeak egindako ikerketak aurkitu zuen denbora luzeagoan esna egon arren, saguek ez zutela loaren iraupenean edo intentsitatean desberdintasunik erakusten ondoekin alderatuta. atseden hartu zuten saguak. Horrek iradokitzen du astrozitoak bideratzeak esna luzearen ondorio negatiboak arintzen dituzten esku-hartzeak ekar ditzakeela.

Ikerketa honen ondorioak zabalak dira. Txandakako langileek eta ordu luzeak edo irregularrak lan egiten duten pertsonek askotan loaren asaldurak izaten dituzte, eta horrek arreta, kognizioa, ikaskuntza, memoria, metabolismoa eta funtzio immunologikoa eragin ditzakete. Astrozitoei zuzendutako botikak garatuz gero, baliteke pertsona horien produktibitatea, segurtasuna eta osasun orokorra hobetzea.

Aurretik, astrozitoak garuna elkarrekin mantentzen duen "kola" gisa balio zutela uste zen. Hala ere, azken ikerketek agerian utzi dute zelula horiek rol aktiboa betetzen dutela hainbat portaera eta prozesutan, kaltzioaren seinaleztapena izeneko mekanismo konplexu baten bidez. Aurreko ikerketa batean, astrozitoen kaltzioaren seinaleztapena kentzeak loaren beharra murriztu zuen lo gabezia-aldien ondoren.

Oraingo ikerketan, ikertzaileek loaren erregulazioaz arduratzen den garuneko eskualde basaleko astrozitoetan zentratu ziren. Astrozito hauek aktibatzeko kimiogenetika erabiliz, saguak sei orduz baino gehiago egon ziren esna lo normalaren aldian. Harrigarria bada ere, ez zen ondorengo aldaketarik egon loaren iraupenean edo intentsitatean, normalean esna luzearen ondoren gertatuko zena.

Ikertzaileek jokabide-proba gehiago egiteko asmoa dute orain oinarrizko burmuinean astrozitoak aktibatzea arreta, kognizioa, ikaskuntza, memoria, metabolismoa eta funtzio immunologikoa nola eragin dezaketen ikertzeko. Astrozitoen eta neuronen arteko elkarrekintza ulertzeak esna abiarazteko orduan loaren erregulazioari buruzko argibideak eman ditzake garuneko atal ezberdinetan.

Ikerketa honek bide berri bat irekitzen du loaren gabezia kronikoaren ondorio negatiboei aurre egin diezaieketen esku-hartzeak aztertzeko. Astrozitoei zuzenduta, baliteke loaren kalitatea eta ongizate orokorra hobetzea, bereziki estres handiko lanbideetan lan egiten dutenentzat.

Erreferentzia: "Aktibazioa Basal Forebrain Astrocytes Induces Wakefulness without Compensatory Changes in Sleep Driven" Ashley M. Ingiosi, Christopher R. Hayworth eta Marcos G. Frank, Journal of Neuroscience, 8ko abuztuaren 2023an.

