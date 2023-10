KAUSTeko ikertzaileek metodo berri bat garatu dute nanoeskalako leihoak marko metal-organikoetan (MOF) egokitzeko, mendeetako arkitektura teknika batean inspiratuta. MOFak hainbat aplikaziotarako itxaropentsuak diren material porotsuak dira, besteak beste, gasen bereizketa eta mediku arloetarako.

Ikertzaileek "arkuak osatzeko zentroko enkofratua" izenez ezagutzen den teknika arkitektoniko baten bertsio molekularra erabili zuten MOFen eraketa aldez aurretik zehaztutako leiho-forma eta tamainarekin gidatzeko. Supertetraedro (ST) izeneko eraikuntza-blokeen antolaketa kontrolatuz, taldeak leiho-tamaina ezberdineko MOFak diseinatu eta sortu ahal izan zituen.

Taldeak zentro-egitura zuzentzeko agenteak (cSDA) garatu zituen ST-en lerrokatzea kontrolatzeko eta MOF-ak osatzeko leiho-forma eta tamaina berriekin. cSDA multzo batek leiho txikiak sortu zituen, eta beste multzo batek leiho handiagoak sortu zituen. Egokitutako MOF hauek oxigenoaren xurgapenean errendimendu ikusgarria erakutsi zuten, oxigeno biltegiratze ahalmen handia funtsezkoa den aplikazio mediko eta aeroespazialerako egokiak bihurtuz.

Gainera, cSDA kontzeptuak MOF errendimendua hobetzeko hainbat abantaila eskaintzen ditu. Leiho handiak txikiagoetan banatzeko aukera ematen du, eta hori onuragarria izan daiteke bereizketa kimikoetarako. Planteamenduak barne-poroen azalera areagotzen du, gas-biltegiratzea hobetuz eta MOF markoaren egonkortasuna hobetuz.

Ikerketa honek kimika erretikularrean estrategia indartsu bat aurkezten du MOF pertsonalizatuak garatzeko, energia-segurtasunean eta ingurumen-iraunkortasunean aplikazioak dituztenak.

Izenburua: Antzinako Arkitektura Teknikak Ikuspegi Berria bultzatzen du Metal-Organikoaren Errendimendua hobetzeko

Iturria: KAUST

– Definizioak:

– Nanoeskala: oso txikia den luzera-eskala aipatzen du, normalean nanometroen (nm) ordenakoa, hau da, metroaren bilioiren bat. Nanoeskalako materialek eta sistemek propietate eta portaera bereziak dituzte.

– Metal-Organic Frameworks (MOFs): gasak bereizteko eta biltegiratzeko balizko aplikazioak dituzten metal-organiko-ligando elkarrekintzez osatutako material porotsuak.