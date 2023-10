Zientzialariek Marteko lokatz aintzira potentziala aurkitu dute

By

Zientzialariek Marteko garai batean lokatz aintzira izan zenaren froga aurkitu dute, planetako iraganeko bizitzaren zantzuak bilatzeko arrasto baliotsuak eman ditzakeena. Azterketa Hydraotes Chaos-en zentratu zen, Marteko mendi, krater eta haranez osatutako kaos-lur eremuan. Ikertzaileek NASAko Mars Reconnaissance Orbiter-ek hartutako irudiak aztertu zituzten eta Hydraotes Chaos-en barruko eremu lau bat identifikatu zuten, lur azpitik sedimentu eta lokatz borborren seinaleak erakusten zituena.

Ikerketak iradokitzen du duela 3.4 milioi urte inguru, Hydraotes Chaos-eko akuiferoen sistema bat hautsi zela, eta, ondorioz, uholde masiboak eragin zituen sedimentu kopuru handiak lurrazalean metatu ziren. Sedimentu honek, arretaz aztertuz gero, Marteko iraganeko bizitzaren biosinadurak izan ditzake. Ikertzaileek uste dute lokatz aintzirako sedimentua duela 1.1 milioi urte inguru sortu zela, Marteren lurpeko urak desagertu eta planeta abegikor bihurtu eta gero.

Etorkizunean, zientzialariek antzinako lokatz aintzira gehiago ikertzea espero dute, Marte bizigarri noiz izan zitekeen eta bizia izan zitekeen jakiteko. NASAko Ames Ikerketa Zentroa EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith) izeneko tresna bat garatzen ari da, arrokak biomarkatzaileak, bereziki lipidoak, probatzeko erabil litekeena. Badaude EXCALIBR etorkizuneko NASAko misio batean ilargira edo Martera eramateko gogoetak, Hydraotes Chaos tresna honen lurreratzeko gune izan daitekeela.

Ikerketa honek argi berria ematen du Martek behinola bizitza gordetzeko aukerari buruz eta Marteko lursailaren esplorazio eta azterketa gehiagoren garrantzia azpimarratzen du. Marteren misterioak eta iraganeko bizitzaren balizko seinaleak argitu nahi dituzten etorkizuneko misioetarako aukera zirraragarriak eskaintzen ditu.

