Aurkikuntza berri bat: antzinako galaxia batean aurkitutako metalak erronka astrofisikaren unibertsoaren ulermena

Astrofisikariek unibertsoaren egungo ulermena zalantzan jartzen duen aurkikuntza berritzailea egin dute. James Webb Espazio Teleskopioarekin (JWST) lanean, ikertzaileek metal kopuru harrigarri bat identifikatu dute Big Bang-a gertatu eta 350 milioi urtera soilik galaxia batean. Aurkikuntza honek ondorio esanguratsuak ditu hasierako Unibertsoaren eta metalen jatorriaren ezagutzan.

Big Bang-a gertatu eta gutxira, Unibertsoa hidrogenoz, helioz eta litio eta berilioz osatuta zegoen batez ere. Elementu hauek taula periodikoaren lehenengo lautzat hartzen dira. Hidrogenoa eta helioa baino astunagoak diren elementuak, astronomian metal bezala ezagutzen direnak, funtsezkoak dira planeta harritsuak eratzeko eta bizitzaren garapenerako. Metalen ekoizpena izarren barruan gertatzen da batez ere, Unibertsoaren eboluzioaren ulermenaren oinarrizko zati bihurtuz.

Antzinako galaxiak aztertzea JWSTren helburu nagusietako bat da. JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) bidez, zientzialariek hasierako galaxiak behatu ahal izan dituzte, haien metalitatea argituz. "JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang in a gas-rich galaxy" izeneko artikulu batean, ikertzaileek karbonoa, oxigenoa eta neoia aurkitzea jakinarazi zuten, denak astronomiaren testuinguruan metaltzat hartzen diren galaxia bat aztertzerakoan. Egunsenti kosmikoa.

Aurkikuntza hauek zuzenean kontraesanean daude metalik gabeko populazio III izarrei buruz dauden teoriak, Unibertsoan sortu ziren lehen izarrak. Antzinako galaxia honetan karbonoa eta beste metal batzuk hautemateak iradokitzen du populazio III izarrak ez zirela metaletatik guztiz libreak, aurreko usteen aurka. Aurkikuntza honek aspaldiko sinesmenak zalantzan jartzen ditu eta hasierako Unibertsoa ulertzeko aukera berriak irekitzen ditu.

Hala ere, ikertzaileek ohartarazi dute azalpen alternatiboak kontuan hartu behar direla. Baliteke detektatutako emisioak galaxiaren barruko beste iturri batzuetatik abiatzea, hala nola zulo beltz supermasibo batetik edo AGB izaretatik. Ikerketa gehiago behar dira detektatutako metalen iturri zehatza zehazteko eta eboluzio kosmikoaren ulermenean duten garrantzia zehazteko.

Aurrerapen honek JWST-ren boterea eta behaketaren mugak gainditzeko duen gaitasuna azpimarratzen ditu. Antzinako galaxiak eta haien konposizio kimikoak aztertuz, Unibertsoaren jatorriari eta izarrak, galaxiak eta, azken finean, ezagutzen dugun bizitzaren sorrera eragin zuten prozesuei buruzko informazio baliotsua lortzen dugu.

ohiko galderak

G: Zer dira metalak astronomian?

A: Astronomian, metalek hidrogenoa eta helioa baino astunagoak diren elementu guztiak aipatzen dituzte.

G: Nola sortzen dira metalak?

A: Metalak izarren barruan sortzen dira batez ere fusio nuklearra eta supernoben leherketak bezalako prozesuen bidez.

G: Zergatik dira garrantzitsuak metalak planeta harritsuak eta bizitza sortzeko?

E: Metalek funtsezko zeregina dute Lurra bezalako planeta solido eta harritsuen eraketan. Bizitzaren garapenerako beharrezkoa den konposizio kimikoan ere laguntzen dute.

G: Zer dira populazio III izarrak?

A: Populazioa III izarrak Unibertsoan sortu ziren lehen izarrak dira. Masiboak eta metalik gabekoak zirela uste da.

