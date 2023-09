Fibonacci espirala Ilargiko nabigaziorako erabiltzen da

Zientzialariek ilargiko nabigaziorako metodo berri bat garatu dute, Fibonacci espirala erabiliz Ilargiko GPS moduko sistema baten parametro optimoak kalkulatzeko. Ikuspegi berritzaileak ilargiko ibilgailuen nabigazioa modernizatzen laguntzen du, Ilargiaren forma elipsoidal berezian oinarritutako mapa zehatzagoa eskainiz.

Kamilla Cziráki, Eötvös Loránd Unibertsitateko geofisikako ikaslea, Gábor Timár irakaslearekin lankidetzan aritu zen Fibonacci matematikariaren metodologia aplikatzeko Lurraren GPS sistema Ilargirako egokitzeko. Euren aurkikuntzak Acta Geodaetica et Geophysica aldizkarian argitaratu ziren.

Gizadia Ilargira itzultzeko prestatzen ari den heinean, ilargiko nabigazio metodoak aurkitzeko arreta jartzen da. Litekeena da etorkizuneko ilargiko ibilgailuei satelite bidezko nabigazio sistema baten laguntza izatea Lurrean GPSaren antzekoa. Hala ere, egungo GPS sistemek ez dute gure planetaren forma kontuan hartzen, geoideari ondoen egokitzen zaion errotazio elipsoide bat erabiltzen dute.

Ilargiari GPS software irtenbideak aplikatzeko, parametro zehatzak definitu behar dira. Ilargiaren gainazalera hobekien egokitzen den elipsoidearen forma eta ardatz erdi nagusi eta erdi txikiak faktore garrantzitsuak dira. Ilargiaren forma ez da guztiz esferikoa, baina biraka elipsoide gisa hurbil daiteke.

Haien azterketan, Cziráki eta Timár-ek Ilargiaren forma teorikora hobekien egokitzen diren elipsoide birakariaren parametroak kalkulatu zituzten ilargi selenoide izeneko datu-base bat erabiliz. Fibonacci esfera erabili zuten Ilargiaren gainazalean lagin-puntuak antolatzeko, laginketa-puntu kopurua pixkanaka handituz parametroen balioak egonkortzeko.

Fibonacci espirala, Leonardo Fibonacci matematikariak ezarritako metodoa, kode sinplearekin inplementa daitekeelako eta emaitza zehatzak ematen dituelako aukeratu zen. Metodo hau Lurrean ere aplikatu da, GPSak erabiltzen duen WGS84 elipsoidearen hurbilketa ona berreraikiz.

Ilargi-nabigazioaren ikuspegi berri honek etorkizuneko ilargi-esplorazio-misioetarako itxaropena du, Ilargiaren forma berezian oinarritutako mapa zehatzagoa eskainiz. Ilargiko ibilgailuen nabigazio sistemak modernizatzeko eta Ilargiaren gainazalaren ulermena hobetzeko urrats garrantzitsua da.

