NASAko James Webb Teleskopioaren aurkikuntza harrigarriek Zentro Galaktikoari buruzko ikuspegi berriak eskaintzen dituzte

NASAko James Webb Espazio Teleskopioak berriro ere harritu ditu astronomoak bere gaitasun paregabeekin, oraingoan gure galaxiaren bihotzean dagoen Sagittarius C (Sgr C) izar-sortze eskualde enigmatikoaren ikuspegi liluragarria eskainiz. Esne Bidearen erdigunean dagoen Sagittarius A zulo beltz supermasibotik 300 argi-urtera gutxi gorabehera, Sgr C 500,000 izarren ikuskizuna da, fokua lapurtzen duten protoizarren bildumari arreta berezia jarrita.

Irudi berritzaile honetan, Webb-en aurrekaririk gabeko bereizmenak eta sentsibilitateak eskualde honetan inoiz ikusi gabeko hainbat ezaugarri erakusten ditu. "Webb-ek sekulako xehetasunak erakusten ditu, eta horrelako inguruneetan izarren eraketa aztertzeko aukera ematen digu, aurretik posible ez zen moduan", esan zuen Samuel Crowe ikertzaile nagusiak eta Virginiako Unibertsitateko graduko ikasle batek. Ikuspegi nabarmen hau aurreko datu infragorrien faltatik eta Webb teleskopioaren gaitasun izugarrietatik dator.

Aurkikuntza gakoetako bat protoizar masibo baten presentzia da, gure Eguzkiaren masa baino 30 aldiz handiagoa dena, izar-multzo gazte honen barruan kokatua. Protoizar hauek inguratzen dituen hodeia iluna eta populazio gutxikoa den arren, galaxiako eskualde trinkoenetako bat da, hain zuzen ere. Hodeiaren dentsitateak atzean kokatutako izarren argia oztopatzen du, hutsunearen ilusioa sortuz.

Webb-en Infragorri Hurbileko Kamerak (NIRCam) hodei ilunaren azpialdean inguratzen duten hidrogeno ionizatuaren isuri handiak harrapatu ditu zian kolore bizietan. Hidrogeno-eskualde honen irismen zabalak lehendik dauden teoriak zalantzan jartzen ditu, lehenago ikusitakoa baino askoz haratago baitago. Astronomoak hidrogeno-eskualde hedatu honen jatorria eta eragina ulertzeko zeregin interesgarriaren aurrean daude orain.

Beste enigma liluragarri bat hidrogeno ionizatuaren barruko orratz-itxurako egitura sakabanatu eta kaotikoetan datza, ikerketa gehiago eskatzen dutenak. Rubén Fedriani, Espainiako Andaluziako Instituto Astrofísicako proiektuko ikertzaileak, zentro galaktikoa "leku jendetsu eta nahasi" gisa deskribatzen du, non gas hodei ikaragarriek inguruko gasarekin elkarreragiten duten izarrak sortzen dituzten isurketen bidez, zorrotada bidez. , eta erradiazioa.

Zientzialariek zeruko hedaduraren barruan ezkutatzen diren misterioak argitzen jarraitzen duten bitartean, James Webb teleskopioak gure galaxiaren bihotzetik egindako aurkikuntzek aurrekaririk gabeko aukerak eskaintzen dituzte sekretu kosmikoetan gehiago sakontzeko. Lurretik 25,000 argi-urtera kokatuta, zentro galaktikoak izar indibidualen hurbileko ikuspegia eskaintzen die astronomoei, izarren eraketa prozesu korapilatsua eta ingurune kosmiko bereziarekiko duen menpekotasuna argituz. Errebelazio bakoitzarekin, Webb teleskopioak bidea zabaltzen du gure unibertsoa sakonago ulertzeko.