Artistaren ukitua: Egiptoko antzinako hileta-pinturan aurkitu berri diren xehetasunak

CNRSko, Sorbonako Unibertsitateko eta Grenoble Alpes Unibertsitateko ikertzaileek Egiptoko antzinako hileta-pinturan ezkutuko xehetasunak aurkitu dituzte, garaiko teknika eta praktika artistikoak argituz. Egiptoko Antzinateen Ministerioarekin eta Liejako Unibertsitatearekin elkarlanean, taldeak tresna eramangarriak erabili zituen in situ analisi eta irudi kimiko suntsitzaileak egiteko, artelanen ekoizpenean zehar ikusi gabeko aldaketak agerian utziz.

Aipatutako margolanak, gutxi gorabehera, K.a. 1,400 eta 1,200. urteetakoak dira, eta Nakhtamon eta Menna-ren hilobietan aurkitu ziren Luxorreko. Haien analisiaren bidez, ikertzaileek ikusi zuten koadroetako zenbait elementu aldatu edo ukitu egin zirela, begi hutsez hautemanezinak izan arren. Esaterako, Ramses II.aren erretratuko buruko soinekoak, lepokoak eta zetroak berrikuspen garrantzitsuak izan zituzten. Era berean, Mennaren hilobiko adorazio eszena batean beso batek posizio eta kolore aldaketak jasan zituen.

Aurkikuntza hauek Egiptoko antzinako artea oso formala eta zurruna zelako pertzepzioa zalantzan jartzen dute. Ikertzaileek proposatzen dute aldaketa horiek komisarioek eskatuta edo artisten bilakaera-ikuspegiaren ondorioz egin zirela. Tresna eramangarriak erabiltzeari esker, analisi kimikoak, 3Dko berreraikuntza digitalak, fotogrametria eta makroargazkigintza barne, taldeak margoen jatorrizko ñabardurak berreskuratu eta maisulan hauen ulermen dinamikoagoa aurkeztea ahalbidetu zuen.

Ikerketa honek ikertzaileek Egiptoko antzinako arteari buruzko ikerketen hasiera baino ez du markatzen. Haien etorkizuneko helburua beste margolan batzuk aztertzea da, antzinako Egiptoko marrazkilari-eskribauen artisautza eta identitate artistikoen froga gehiagoren bila.

Ikerketa proiektu honen ondorioak PLOS ONE aldizkarian argitaratu dira.

