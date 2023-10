Antzinako Erromako Beirari buruzko ikuspegi berriek kristal fotonikoen potentziala agerian uzten dute

Zientzialariek aurkikuntza nabarmena egin dute antzinako erromatar arkeologia eta eraikuntza guneetan. mendeetan zehar lur azpian lurperatuta egon diren antzinako erromatar beirazko ontzien zatiek potentzial teknologiko moderno paregabea dutela aurkitu da. Beira zati hauek, kolore irideszente harrigarriengatik ezagunak, argia iragaziz eta islatuz efektu optikoak sor ditzaketen kristal fotonikoak dituzte.

Kristal fotonikoak kolore irideszenteak sor ditzaketen atomoen antolamendu ordenatuak dituzten nanoegiturak dira. Hainbat animalitan aurkitzen dira eta, gainera, artifizialki diseinatu dira aplikazio ugaritarako. Hala ere, kristal fotonikoen presentzia antzinako erromatar beira zatietan ez zen ikerketa-taldeak hasieran aurreikusitako zerbait.

Fiorenzo Omenetto eta Giulia Guidetti ingeniaritza irakasleek egin zuten aurkikuntza Tufts Unibertsitateko Silklab-en. Beira zati txiki horien egitura molekularra berrantolatzen da milaka urtetan, eta ondorioz kristal fotonikoen eraketa sortzen da. Beira zatien egitura atomiko eta mineral bereziak ingurumen-baldintzetara esposizioagatik sortu ziren, hala nola pH-aren aldaketak eta lurpeko uren aldaerak.

Ikerketa-taldeak maitasun handiz "Wow glass" izeneko beira puska bereziki liluragarriari bere itxura distiratsuagatik. Zati hau gaur egungo Aquileia (Italia) inguruko aztarnategi batetik berreskuratu zen, antzinako erromatar hiri batean. Mikroskopio elektronikoak beiraren egitura-konposizioa eta analisi elementala agerian utzi zituen.

Edalontziaren kanpoaldeko ispilu urrezko patina Bragg-pilen eraketari dagokio, dentsitate txandakako silize-geruzak diren. Taldearen ustez, eraketa hori lurzoruek, mineralek, euri-urek eta beste faktore batzuek bultzatutako korrosio eta berreraikuntza prozesuen emaitza da. Material kristalinoaren geruzak ikaragarri ordenatuta daude eta ehunka silize eta mineral geruza txandakatuz osatuta daude.

Aurkikuntza hauek laborategian material optikoen hazkundea errepikatzeko eta bizkortzeko aukerak zabaltzen dituzte. Horiek fabrikatu behar izan beharrean, ikertzaileek material horiek hazteko gai izan daitezke antzinako erromatar beira zatietan modu naturalean gertatzen diren antzeko prozesuak erabiliz.

Oro har, aurrerapen honek argi berria ematen du antzinako erromatar beirari eta ustiatu gabeko bere potentzial teknologikoari. Ikerketa, "Fotonic crystals built by time in ancient Roman glass in", Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratu zen.

ohiko galderak

Zer dira kristal fotonikoak?

Kristal fotonikoak atomoen antolamendu ordenatuak dituzten nanoegiturak dira, eta efektu optiko bereziak sortzen dituzte. Argia iragazi eta islatu dezakete, kolore irideszenteak sortuz. Kristal hauek naturan aurkitzen dira hainbat animalitan eta, gainera, artifizialki diseinatu dira hainbat aplikaziotarako.

Zein da antzinako erromatar beiran aurkitutako kristal fotonikoen garrantzia?

Erromako antzinako beira zatietan kristal fotonikoak aurkitzeak artefaktu horien potentzial teknologiko bereziaren berri ematen du. Material optikoen eraketa naturala agerian uzten du denboran zehar, eta potentzialki laborategian errepikatu eta bizkortu daitezke. Horrek material optikoak hazteko aukerak zabaltzen ditu, fabrikazio prozesuetan soilik fidatu beharrean.

Nola sortu ziren kristal fotonikoak antzinako erromatar beira zatietan?

Beira zatietan kristal fotonikoak sortzea korrosio eta berreraikuntza prozesuen ondorioa dela uste da. Ingurumen-baldintzen aldaketek, pH-aren eta lurpeko uren aldaketek, lurzoruaren eta mineralen presentziarekin batera, beiraren silizearen difusioa eta korrosio ziklikoa eragin zuten. Sortzen diren material kristalinozko geruzak ikaragarri ordenatuta daude eta silize eta mineral geruza txandakatuz osatuta daude.