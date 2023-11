Wahoo ja Zwift avalikustasid uued hinna- ja partnerlusmuudatused

Wahoo ja Zwift, kaks siserattatööstuse juhtivat tegijat, on hiljuti teinud olulisi muudatusi, mis mõjutavad nii tarbijaid kui ka kogu tööstust. Kõige märkimisväärsem muudatus on Wahoo KICKR CORE, ühe Wahoo populaarse treeneri hinna alandamine. Varem oli see 599 dollarit, nüüd on see saadaval 449 dollari eest.

Kuid muudatused ei piirdu sellega. Wahoo pakub ka KICKR CORE'i jaoks kõikehõlmavat võimalust, mis sisaldab eelinstallitud kassetti ja 1-aastast Zwifti tellimust hinnaga 599 dollarit. Lisaks tutvustab Wahoo oma teiste riistvaratoodete komplekte, mis sisaldavad üheaastast Zwifti tellimust. Selle sammu eesmärk on pakkuda klientidele siserattasõidu kategoorias rohkem võimalusi ja funktsioone.

Nende hinnauuendustega muudavad Zwift ja Wahoo siserattasõidu kogemust revolutsiooniliseks. Tarbijatel on nüüd juurdepääs kvaliteetsetele trenažööridele soodsama hinnaga, muutes sisetreeningud kättesaadavamaks kui kunagi varem.

Kuigi need muudatused on tarbijatele kahtlemata kasulikud, on neil ka mõju tööstusele. Garmin/Tacx ja Elite, kaks siserattaturu suurt tegijat, võivad selle hinnaalanduse tõttu silmitsi seista väljakutsetega. Lisaks näib Zwiftiga Zwift Hub One'is tihedat koostööd tegeva JetBlacki tulevik Wahoo/Zwifti partnerluse kiiret edenemist arvestades ebakindel.

Üldiselt kujutavad need muudatused endast olulist nihet sisejalgrattatööstuses. Tarbijad saavad nüüd nautida kvaliteetseid trenažööre ja laiemat valikut soodsamate hindadega, samas kui tööstusharu osalejad peavad kohanema ja leidma uusi võimalusi sellel areneval turul konkureerimiseks.

FAQ

Mis on Wahoo KICKR CORE uus hind?

Wahoo KICKR CORE hinda on alandatud jäädavalt 599 dollarilt 449 dollarile.

Mida KICKR CORE kõikehõlmav valik sisaldab?

Kõikehõlmav valik sisaldab eelinstallitud kassetti ja 1-aastast Zwifti tellimust hinnaga 599 dollarit.

Kas Wahoo ja Zwift on teinud muid muudatusi?

Wahoo pakub ka oma muude riistvaratoodete komplekte, mis sisaldavad üheaastast Zwifti tellimust.

Millist mõju need muudatused tööstusele avaldavad?

Need muudatused võivad tekitada väljakutseid Garmin/Tacxi, Elite ja JetBlacki jaoks, kuna neil võib tekkida vajadus oma strateegiad ümber hinnata vastavalt arenevale turudünaamikale.