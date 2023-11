Wahoo ja Zwift teatavad Turbo Treeneri kohandustest, luues ainulaadse turupositsiooni

Wahoo ja Zwift, kaks juhtivat rattatööstuse kaubamärki, on teinud oma turbotreenerite valikus olulisi kohandusi, mis tähistab nende suhetes intrigeerivat arengut. Seoses sellega on Wahoo teatanud oma Kickr Core ja Kickr Snap turbotrenažööride püsivatest hinnakärpitest, pakkudes klientidele soodsamaid võimalusi sisetreeninguteks.

Kickr Core, mille hind oli varem 699 naela, on nüüd saadaval eraldiseisva tootena hinnaga 449.99 naela, mis vastab Zwift's Hubi, nutika treeneri hinnaga, mis oli 2022. aastal kahe kaubamärgi vahelise patendirikkumise kohtuasja keskmes. Wahoo pakub Kickr Core'i, mis on komplektis Zwifti aastase tellimusega hinnaga 549.99 naela, pakkudes ahvatlevat paketti neile, kes soovivad oma sisetreeningu kogemust täiustada.

Zwift seevastu on Zwift Hub Classicu oma poest eemaldanud, jättes ostuks vaid nutitreeneri Hub One. See Zwifti poolt püsivaks kinnitatud samm võimaldab brändil oma tootepakkumisi sujuvamaks muuta ja keskenduda Hub One'ile, mis on kaasas uuendusliku Cog and Click komplektiga. Click on juhtmevaba Bluetoothi ​​kahe nupuga käiguvahetaja, mis pakub reguleeritava takistusega virtuaalset käiguvahetust, mis parandab siserattasõidu kogemust.

Hub Classicu eemaldamisega on selge, et nii Wahoo kui ka Zwift loovad ainulaadseid turupositsioone. Kickr Core ja Hub One eksisteerivad turul koos, pakkudes klientidele erinevaid võimalusi ilma kaubamärkide vahelise otsese konkurentsita.

Partnerluse edasiseks tugevdamiseks müüb Zwift oma veebisaidil ka Wahoo Kickr Core'i, laiendades selle kättesaadavust erinevatel turgudel. Kliendid USA-s, Ühendkuningriigis, EL-is ja Kanadas võivad Kickr Core'i leida Zwifti e-kaubanduse platvormilt, mis on peagi saadaval Austraalias ja Jaapanis.

Kokkuvõtteks võib öelda, et hiljutised Wahoo ja Zwifti turbotrenažööride muudatused loovad intrigeeriva turudünaamika. Kuna mõlemad kaubamärgid jätkavad uuenduste tegemist ja koostööd, võivad jalgratturid oodata paremat siserattasõidukogemust, mille hulgast saab valida soodsamate ja tehnoloogiliselt arenenumate valikute vahel.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on turbotreenerid?

Turbotrenažöörid on seadmed, mida jalgratturid kasutavad oma tavaliste jalgrataste muutmiseks statsionaarseteks sisetreeninguseadmeteks. Need trenažöörid võimaldavad jalgratturitel simuleerida väljas sõidutingimusi ja treenida siseruumides.

2. Mis on Zwift?

Zwift on populaarne veebipõhine treeningplatvorm, mis ühendab virtuaalse reaalsuse ja mitme mängijaga mängimise, et pakkuda ainulaadset siserattasõidukogemust. See võimaldab jalgratturitel virtuaalses maailmas sõita ja teistega võistelda.

3. Mis on Kickr Core?

Kickr Core on Wahoo toodetud nutikas treener. See pakub jalgratturitele realistlikku ja kaasahaaravat sisetreeningu kogemust, kordades maanteel sõitmise tunnet.

4. Mis on Hub One?

Hub One on Zwifti välja töötatud nutikas treener. See on osa Zwifti uuenduslike siserattasõidutoodete valikust ning sisaldab Cog and Click komplekti, mis parandab sisesõitude ajal käiguvahetuskogemust.