YouTube laadib Firefoxis aeglaselt: kas see on tahtlik?

Aeglase YouTube'i videote pettumus Firefoxi brauseris on pannud kasutajad kahtlustama YouTube'i tahtlikku tegu. Kuigi esialgsed eeldused viitasid Firefoxi jõudluse ja riistvara optimeerimise probleemidele, näitas edasine uurimine teistsuguse loo.

Mitmete kasutajate aruannete kohaselt näib probleem olevat YouTube'i polümeerskripti koodis. Redditor avastas koodirea, mis toob Firefoxis YouTube'i video laadimisel sisse tahtliku viiesekundilise viivituse. Tundub, et sellel viivitusel pole muud eesmärki kui kasutajate ärrituse tekitamine.

Probleemse koodirea leiate polümeerskripti lingilt:

`setTimeout(function() {

c();

a.resolve(1)

}, 5E3);”.

See kood sunnib kasutajaid tõhusalt taluma viis sekundit, enne kui video laaditakse. Probleem kaob aga reklaame blokeeriva laienduse uBlock Origin kasutamisel. See leid on tekitanud spekulatsioone, et tahtlik viivitus võib olla nipp, mis takistab reklaamiblokeerijate kasutamist.

Need teated tahtliku sabotaaži kohta pole tehnoloogiatööstuses enneolematud. Ettevõtted kasutavad turul eelise saavutamiseks sageli konkurentsitaktikat. Kuigi halbu kavatsusi on raske lõplikult tõestada, õhutavad sellised juhtumid kasutajate seas kahtlusi ja skeptilisust.

Praeguse seisuga pole YouTube neid väiteid ametlikult kommenteerinud. Olenemata sellest, kas see on tahtlik või mitte, tuletab viiesekundilise viivituse probleem meelde pidevat võitlust brauseriettevõtete ja sisupakkujate vahel jõudluse optimeerimise, kasutajabaasi suurendamise ja tulude maksimeerimise nimel.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kas aeglase laadimise probleemi saab lahendada ilma kasutajaagendi vahetajat kasutamata?

Jah, veel üks kasutajate soovitatud lahendus on installida uBlock Origin, reklaame blokeeriv laiendus. Näib, et uBlock Origini kasutamine lahendab Firefoxis YouTube'i videote aeglase laadimise probleemi.

Kas YouTube'il on nende väidete kohta ametlik avaldus?

Selle artikli kirjutamise ajal ei ole YouTube avaldanud ühtegi ametlikku kommentaari ega avaldust YouTube'i tahtliku aeglustamise kohta Firefoxis.

Kas tahtlikud jõudlusprobleemid on brauseriettevõtete ja sisupakkujate seas tavalised?

Varem on esile kerkinud väiteid tahtlike toimivusprobleemide kohta, mis näitavad, et konkurentsitaktika pole tehnoloogiatööstuses haruldane. Ettevõtted võivad turul eelise saamiseks või oma toodete või teenuste reklaamimiseks kasutada erinevaid strateegiaid.