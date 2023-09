PayPali kaardid ühilduvad nüüd Apple Payga

PayPali deebet- ja krediitkaarte saab nüüd lisada Apple Walleti rakendusse, mis võimaldab kasutajatel kasutada Apple Pay mobiilimakseteenust. PayPali kaartide rakendusele lisamiseks on kaks võimalust. Esiteks saavad kasutajad avada iOS-i PayPali rakenduse ja valida avalehel bänneri "Maksa oma iPhone'iga", mis suunab nad Apple Walleti rakendusse. Sealt saab PayPali kaarte lisada. Teise võimalusena saavad kasutajad rakenduse avada ja vajutada paremas ülanurgas plussmärgi ikooni, et järgida juhiseid PayPali krediit- või deebetkaartide Walleti rakendusse lisamiseks.

Pärast lisamist saab PayPali kaardid valida Apple Pay abil tehtud tehingute töötlemiseks. Oluline on märkida, et Apple jätab endale 0.15% tehingu väärtusest, mis tähendab, et iga Apple Pay kaudu kulutatud 100 dollari eest jätab Apple endale 15 senti.

PayPali otsus lisada Apple Pay tugi tuleb hiljem kui teised panga- ja finantsteenuste kaardid, mis on Apple Payga juba integreeritud. See viivitus võib tuleneda PayPali esialgsest skeptilisusest Apple Pay ühilduvuse lubamise eeliste suhtes. Selle hiljutise teatega on aga selge, et kõik PayPali reservatsioonid on nüüdseks ületatud.

Mõisted:

PayPal: Interneti-makseplatvorm, mis võimaldab üksikisikutel ja ettevõtetel turvaliselt Interneti kaudu makseid teha ja raha üle kanda.

Apple Walleti rakendus: Apple'i välja töötatud digitaalse rahakoti rakendus, mis võimaldab kasutajatel oma Apple'i seadmetes salvestada ja hallata erinevaid makseviise, püsikliendikaarte, pardakaarte ja muud.

Apple Pay: Apple Inc. välja töötatud mobiilimakse ja digitaalse rahakoti teenus, mis võimaldab kasutajatel teha makseid oma Apple'i seadmetega, nagu iPhone'id ja Apple'i kellad, osalevate jaemüüjate juures.

Allikad:

- 9-5Mac