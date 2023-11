Uus ninja-draakondroonide komplekt: avastage taevast allahindlusega

By

Kas soovite viia oma droonilendamise oskused järgmisele tasemele? Otsige kaugemale kui Ninja Dragon Bundle, mis toob teieni mitte ühe, vaid kaks uskumatut drooni soodushinnaga. Phantom K PRO ja Alpha Z Pro on täis funktsioone, mis täiustavad teie aerofotograafia ja -videomängu. Ja parim osa? Saate selle komplekti haarata hämmastava 57% soodsamalt, kuid ainult kuni 9. novembrini!

Phantom K PRO on kompaktne ja kokkupandav neljakopter, millel on palju muljetavaldavaid funktsioone. Jäädvustage vapustavaid õhuvõtteid selle 4K HD-kaameraga ja nautige stabiilseid lende kõrguse hoidmise režiimis. Žestituvastuse, WiFi-ühenduvuse ja VR 3D-kogemusega droon avab võimaluste maailma hingematvate hetkede ülevalt jäädvustamiseks. Selle 1,800 mAh modulaarne aku tagab pikema lennuaja ning si-teljega güroskoop tagab täpse ja stabiilse juhtimise. 100-meetrise kaugjuhtimiskauguse ja 15-30-meetrise reaalajas voogesituse FPV-kaugusega saate sukelduda tegevusse nagu kunagi varem.

Sama muljetavaldav on Alpha Z Pro droon, mis viib mitmekülgsuse uutesse kõrgustesse. Sellel kahekaamera seadistusega, sealhulgas 4K lainurk-esikaamera ja 720p alumise kaameraga droon jäädvustab vapustavaid visuaale erinevate nurkade alt. Kõrguse hoidmise režiim ja reaalajas FPV on vaid jäämäe tipp. Mugavuse suurendamiseks on Alpha Z Pro-l ka peata režiim ja ühe nupuga automaatne tagastus. Kokkupandav raam lisab kaasaskantavust, võimaldades selle drooni seiklustele kaasa võtta. 260 kuni 300 jala kaugusel oleva kontrolleri vahemaaga saate hõlpsalt avastada tohutuid maastikke ja jäädvustada tähelepanuväärseid kaadreid.

Kas olete valmis oma droonilendamise potentsiaali avama? Ärge jätke kasutamata Ninja Dragon Phantom K PRO ja Alpha Z Pro komplekti, mis on kuni 159.97. novembrini saadaval soodushinnaga 9 $. Kiirusta, hinnad võivad igal ajal muutuda. Tõstke oma aerofotograafia mängu kõrgemale ja alustage uut seiklust taevas!

FAQ

1. Kas ma saan droone eraldi osta?

Ei, Ninja Dragon Phantom K PRO ja Alpha Z Pro on saadaval ainult soodushinnaga komplekti.

2. Mis on nende droonide aku eluiga?

Phantom K PRO on varustatud 1,800 mAh modulaarse akuga, mis tagab pikema lennuaja. Alpha Z Pro aku tööiga võib olenevalt kasutusest ja tingimustest erineda.

3. Kas nendele droonidele on saadaval varuosi?

Jah, nii Phantom K PRO kui ka Alpha Z Pro varuosi on võimalik eraldi osta, et tagada lihtne hooldus ja remont.

4. Kas nendel droonidel on garantii?

Kontrollige Ninja Dragon droonide garantiiteavet tootja veebisaidilt.