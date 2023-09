Programmi Xbox Insider liikmed saavad liituda peoloomade suletud beetaversiooniga

Microsoft teatas, et Xbox Insideri programmi liikmed saavad võimaluse osaleda tulevase mitmikmängu Party Animals kinnises beetatestimises. Suletud beetaversioon võimaldab mängijatel kogeda peoteemalist mängu enne selle ametlikku käivitamist järgmisel nädalal.

Alates reedest, 15. septembrist kell 5 Vaikse ookeani aja järgi saavad Xbox Insideri liikmed taotleda suletud beetaversiooni, käivitades oma konsoolil rakenduse Xbox Insider Hub. Sealt saavad nad eelvaadete alt valida peoloomade mängutesti ja seejärel liituda beetaversiooniga. Suletud beetaversioon lõpeb teisipäeval, 19. septembril kell 8 Vaikse ookeani aja järgi.

Kui osalejad on suletud beetatestiga liitunud, saavad nad oma Xboxi konsoolile teatise, kui beetatesti algab. Seejärel saavad nad navigeerida rakenduse Xbox Insider Hub juurde ja valida beetakliendi allalaadimiseks Kuva poes.

Party Animals pakub mängijatele võimalust võidelda sõpradega või nende vastu erinevates mängurežiimides. Mängijad saavad valida mitmekesiste imearmsate loomade hulgast ja võistelda selles võistlevas kaklejas viimasena.

Party Animalsi ametlik lansseerimine on kavandatud 20. septembriks ning see on saadaval arvutitele ning Microsofti Xbox One, Xbox Series X ja Xbox Series S konsoolidele. Mängu saab ette tellida saidil Xbox.com.

