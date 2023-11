Elon Muski sotsiaalmeediaettevõte esitas hagi natsisisu süüdistuste üle

Elon Muski sotsiaalmeediaettevõte X on esitanud Media Matters for America ja selle ühe töötaja vastu hagi, väites, et avaldatud uurimisaruandes väideti ekslikult, et X rakenduses jooksis natsisisu koos suurkorporatsioonide reklaamidega. Hagiga taotletakse täpsustamata kahju hüvitamist ja korraldust Media Mattersile artikli eemaldamiseks.

Kohtuasi tuleb pärast seda, kui Texase peaprokurör Ken Paxton teatas Media Mattersi uurimisest võimaliku pettuse tõttu. Paxton teatas, et nad uurivad seda teemat tähelepanelikult tagamaks, et avalikkust poleks petnud radikaalsed vasakpoolsed organisatsioonid.

Asja vastu on huvi tundnud ka Missouri peaprokurör Andrew Bailey. Hagi, mis esitati Texase osariigi Fort Worthi föderaalkohtusse, väidab, et Media Mattersi X-i rakenduse kujutamine on eksitav, kuna see ei kajasta täpselt seda, mida tavalised kasutajad näevad.

X väidab, et Media Matters valmistas teadlikult kõrvuti pilte, mis kujutasid reklaamijate postitusi äärmusliku sisu kõrval, et kahjustada X-i reklaamimüüki. Media Mattersi president Angelo Carusone on aga hagi tagasi lükanud kui kergemeelset katset X-i kriitikuid vaigistada, öeldes, et veebisait seisab oma aruandluse taga.

Kohtuasi paljastab kasvava konflikti, mis hõlmab Muski, X-i kriitikuid ja ettevõtte segaseid suhteid reklaamijatega. Eelmisel nädalal tegi Musk X kohta vastuolulisi märkusi, mis võtsid omaks antisemiitlikuks peetava vandenõuteooria. Media Matters avaldas oma raporti järgmisel päeval, kahjustades veelgi X-i mainet, tõstes esile natside postituste olemasolu prominentsete ettevõtete reklaamide kõrval.

X on näinud, et mitmed reklaamijad peatavad vastuseks aruandele oma kulutused platvormil. Nende reklaamijate hulka kuuluvad Comcast ja NBCUniversal. Hagis väidetakse, et Media Matters sekkus tahtlikult X-i ja selle reklaamijate vahel sõlmitud lepingutesse, halvustas X-i valeütlustega ja sekkus ebaseaduslikult ärisuhetesse.

Oluline on märkida, et X ja Musk ei vaidle vastu natsisisu olemasolule rakenduses, kuna Musk kaitseb selle kohalolekut sõnavabaduse demonstratsioonina. X on aga väitnud, et Media Mattersi aruanne ei kajastanud täpselt rakenduse tüüpilist kasutajakogemust.

KKK

1. Mis on X?

X on Elon Muski asutatud sotsiaalmeediaettevõte.

2. Mis on meedia jaoks Ameerika jaoks?

Media Matters for America on progressiivne valveorganisatsioon.

3. Miks X on hagi esitanud?

X on esitanud kohtuasja Media Matters for America ja selle ühe töötaja vastu süüdistuste pärast X-i rakenduse natsisisu kohta valeandmete esitamise kohta.

4. Millised on X-i hagis esitatavad õiguslikud nõuded?

Hagis väidetakse tahtlikku lepingutesse sekkumist, valeandmeid ja ebaseaduslikku sekkumist ärisuhetesse.

5. Kuidas on X hagile reageerinud?

X on tunnistanud natside materjali olemasolu rakenduses, kuid on kaitsnud seda kui sõnavabaduse vormi.