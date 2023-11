Värsked uudised: X Messaging Platform Files kohtuasi Media Watchdog Groupi vastu

Hämmastava sündmuste pöörde käigus on tuntud sõnumiplatvorm X esitanud kohtuasja meediavalverühma Media Matters vastu. Hagis väidetakse, et Media Matters laimas X-i pärast raporti avaldamist, milles väideti, et natsismi propageerivate postituste kõrval kuvati suuremate kaubamärkide reklaame.

See neljapäeval avaldatud aruanne tekitas pahameelt ja ajendas IBM-i, Comcasti ja teisi reklaamijaid oma reklaamid platvormilt eemaldama. Vastureaktsioon X-i vastu on kasvanud pärast seda, kui Musk ostis selle 44 miljardi dollari eest 2022. aasta oktoobris, kuna reklaamijad väljendavad muret vastuoluliste postituste ja töötajate koondamise pärast, mille eesmärk on sisu modereerimine.

Laupäeval astus Musk sotsiaalmeedias teada, et X kavatseb algatada "termotuuma" kohtuasja Media Mattersi ja teiste vastu, kes tegid kokkumängu, mida ta kirjeldas kui "pettuslikku rünnakut" ettevõtte vastu.

Hoolimata vaidlustest kinnitas X tegevjuht Linda Yaccarino töötajaid pühapäevases kirjas, et ettevõte on aktiivselt võidelnud antisemitismi ja diskrimineerimisega. Yaccarino tunnistas, et mõned reklaamijad olid pärast aruannet ajutiselt oma investeeringud peatanud, kuid rõhutas, et X oli oma kohustuse ohutuskaitsele selgelt väljendanud.

Media Mattersi president Angelo Carusone kaitses oma organisatsiooni aruannet hiljutises intervjuus Reutersile. Carusone väitis, et mittetulundusühingu leiud on otseselt vastuolus X-i väidetega, et ta oli rakendanud ohutusmeetmeid, et takistada reklaamide ilmumist kahjuliku sisu kõrval. Carusone tõstis esile reklaamide olemasolu valgete natsionalistliku sisu kõrval, mis viitab sellele, et X-i süsteem ei tööta nii nagu peaks.

See X ja Media Mattersi vaheline juriidiline vaidlus on juhtinud tähelepanu väljakutsetele, millega sõnumsideplatvormid kaubamärgi ohutuse säilitamisel ja vihakõne vastu võitlemisel silmitsi seisavad. Juhtumi arenedes on selle tagajärjed nii ettevõtetele kui ka reklaamijatele ebakindlad.