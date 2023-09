Hiina teadlased kasvatasid sigade embrüodes edukalt inimrakke sisaldavaid neere

Hiina teadlased on saavutanud märkimisväärse läbimurde, kasvatades edukalt sea embrüote inimrakke sisaldavaid neere. See murranguline areng, mis võib potentsiaalselt leevendada siirdamiseks vajalike elundite puudust, avaldati ajakirjas Cell Stem Cell. Uuring on aga tekitanud eetilisi probleeme, kuna sigade ajust leiti ka inimrakke.

Guangzhou biomeditsiini ja tervishoiu instituutide teadlased võtsid eesmärgiks neerud, kuna need on inimmeditsiinis üks esimesi arenevaid ja kõige sagedamini siirdatud organeid. Vanemautor Liangxue Lai väitis, et varasemad katsed sigadel inimorganeid kasvatada on ebaõnnestunud, muutes selle saavutuse tähelepanuväärseks.

See lähenemine erineb hiljutistest kõrgetasemelistest läbimurdest Ameerika Ühendriikides, kus geneetiliselt muundatud seaorganeid on edukalt siirdatud inimestele. Selle asemel kirjeldasid Hiina teadlased oma tööd kui teedrajavat sammu elundite biotehnoloogias. Meeskond kasutas CRISPR-i geenide redigeerimist, et kustutada kaks sigade embrüote neerude moodustamiseks vajalikku geeni, luues "niši". Seejärel sisestasid nad embrüotesse inimese pluripotentsed tüvirakud, millest arenesid funktsioneerivad neerud, milles oli 50–60% inimrakkudest.

Kuigi inimrakkude olemasolu seaajus tekitab muret, on see uuring oluline verstapost. Siiski tuleb veel lahendada palju väljakutseid, enne kui sellest katsest saab elujõuline lahendus. Teadlased kavatsevad optimeerida oma tehnoloogiat inimese siirdamiseks, kuid seal on piiranguid, näiteks neerudes leiduvad sigade veresoonkonna rakud, mis võivad põhjustada äratõukereaktsiooni. Samuti kavatseb meeskond edasi arendada neere ja uurida sigade teiste inimorganite, näiteks südame ja kõhunäärme kasvatamist.

Kokkuvõttes on Hiina teadlased saavutanud maailmas esikoha, kasvatades sigade embrüodes edukalt inimrakke sisaldavaid neere. Kuigi see läbimurre tekitab eetilisi probleeme, on see ka paljulubav suund elundidoonorluse nappuse lahendamiseks. Uurimisrühm kavatseb ületada olemasolevad väljakutsed ja optimeerida tehnoloogiat potentsiaalseks kasutamiseks inimese siirdamisel.

Allikad:

– Raku tüvirakk (ajakiri), „Inimese pluripotentsetest tüvirakkudest saadud funktsionaalselt küpsete kusejuhadega sea embrüo” – linki pole lisatud