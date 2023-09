Naine räägib kümne aasta jooksul pärast vaagnapiirkonna operatsioonijärgset valu

Naine on rääkinud "põrgust", mida ta on talunud üle kümne aasta pärast vaagnavõrgu operatsiooni, mille viis läbi Bristoli kirurg, kes seisab praegu silmitsi üleastumisega. 74-aastane Jennifer Hill on üks enam kui 200 patsiendist, kelle Põhja-Bristoli NHS Trust tunnistas, et Dr Anthony Dixoni teostatud tarbetu vaagnapõhjaoperatsiooni tõttu tehti kunstlikku võrku. Proua Hillile tehti operatsioon 2012. aastal ja uuesti 2016. aastal ning ta on kogenud aastaid kestnud traumasid ja oluliselt mõjutanud tema elu.

Ühendkuningriigi juhtiv vaagnakirurg dr Dixon kasutas väljalangenud soolte tõstmiseks tehisvõrku. Seda tehnikat tuntakse laparoskoopilise ventraalse võrgu rektopeksiana (LVMR). Ta tegi operatsioone Southmeadi haiglas ja ka eraasutuses Spire Hospital, kuhu NHS-i patsiente sageli ravile suunati. Spire'i haigla gastroenteroloog soovitas proua Hillil pöörduda dr Dixoni poole tema ärritunud soole sündroomi (IBS) tõttu, kuid seejärel diagnoosis ta tal rektaalse ja tupe prolapsi. Pärast operatsiooni tema sümptomid halvenesid.

Proua Hillil on olnud närvikahjustus, jätkuvad sooleprobleemid, une- ja söömisraskused, tugev valu ja vajadus käärsoole niisutada mitu korda päevas. Pärast operatsiooni ei ole ta valu tõttu seksida saanud. Proua Hill loodab, et rääkides oma kogemustest ja andes tunnistusi üleastumise ülekuulamisel, saavutab ta teatud suletuse ja lohutab teisi sarnasel ametikohal olevaid inimesi.

Põhja-Bristoli NHS Trusti eelmisel aastal avaldatud ülevaatest leiti, et 203 patsiendile, kellele Dr Dixon aastatel 2007–2017 tehti LMVR-operatsioon, oleks tulnud enne operatsioonile asumist pakkuda alternatiivset ravi. Linda Millband, Thompsons Solicitorsi kliinilise hooletuse rühmade aktsioonide riiklik juht, toetab umbes 100 endist dr Dixoni patsienti. Ta usub, et ärakuulamisel keskendutakse sellele, kas oli piisav nõusolek, kas pakuti alternatiivseid ravimeetodeid ja kas patsiente teavitati nõuetekohaselt operatsiooni riskidest.

Allikas: The Independent

Mõisted:

– Vaagnavõrk: Meditsiiniseade, mida kasutatakse vaagnapiirkonna elundite toetamiseks ja mida kasutatakse sageli vaagnaelundite prolapsi või stressist tingitud kusepidamatuse operatsioonide korral.

– Laparoskoopiline ventraalvõrgu rektopeksia (LVMR): kirurgiline tehnika, mis kasutab väljalangenud soolte tõstmiseks tehisvõrku.

– Prolapseerunud sooled: seisund, mille korral pärasool vajub tuppe või pärakusse või ulatub sealt välja.

– General Medical Council (GMC): reguleeriv asutus, mis vastutab Ühendkuningriigi meditsiinipraktika standardite säilitamise eest.

– National Health Service (NHS): riiklikult rahastatav tervishoiusüsteem Ühendkuningriigis.

Allikad:

– The Independent