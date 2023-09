WNBA New York Liberty teeb Starfieldi-teemalise kohtu nimel koostööd Xboxiga

WNBA professionaalne naiste korvpallimeeskond New York Liberty on teinud koostööd Xboxiga, et luua unikaalne Starfieldi-teemaline väljak. Spordi ja mängude koostöös on väljakukujundusel Starfieldi eristav vikerkaarelaadne värv võtmes ja Starfieldi logod pooltee lähedal. Kohut kohaldatakse Barclays Centeri Liberty mängus Los Angeles Sparksi ja Washington Mysticsi vastu. See tähistab teist korda, kui Liberty teeb koostööd Xboxiga videomängudest inspireeritud väljaku nimel, kuid esimest korda põhineb see konkreetselt mängul.

New York Liberty tegevjuht Keia Clarke väljendas koostöö üle põnevust, öeldes: "Oleme uhked, et jätkame auhinnatud partnerlust Xboxiga, tutvustades teist esimest omataolist teisejärgulist kohtukoda ja Starfieldi ülemaailmset turuletoomist." Clarke rõhutas ka võimalust jõuda uute fännideni ja nendega suhelda, luues samal ajal sünergiat WNBA ja mänguringkondade vahel. Starfieldi arendaja Bethesda Studios andis 6. septembril välja oodatud mängu Xbox Series X/S, PC jaoks Windowsi, Steami ja Game Passi kaudu.

Xboxi boss Phil Spencer paljastas, et Starfield oli oma ametlikul käivitamispäeval juba ületanud miljoni samaaegse mängija arvu. See koostöö New York Liberty ja Xboxi vahel mitte ainult ei näita spordi ja mängude ristumiskohta, vaid ühtib ka mõlema poole ajalooliste verstapostidega. Starfieldi, mis on Bethesda Studiosi suurim videomäng enam kui kümne aasta jooksul, ja New York Liberty frantsiisiajaloo parimat hooaega, annab partnerlus märku põnevast ajast mõlema organisatsiooni jaoks.

